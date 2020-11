Bude druhý britský ‚lockdown‘ schopný zastavit koronavirus?

Británie vstoupila po půlnoci ze středy na čtvrtek uplynulého týdne do druhého stavu nouze a je zcela na místě se tázat, jestli tento, jak Britové stav nouze nazývají, „lockdown“ neboli uzamčení země zafunguje. Prostě, jestli a jak srazí koronavirovou nákazu na kolena a nepoškodí při tom rapidně upadající ekonomiku. Komentář Praha 9:26 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér hlasování nakonec hlasování o stavu nouze vyhrál v poměru 516 ku 38. | Foto: Molly Darlington | Zdroj: ČTK/AP

Na kompenzaci pomoci zdravotnictví a pádu ekonomiky nyní uvolňuje centrální banka Bank of England 150 miliard liber takzvaným „kvantitativním uvolňováním“ (a to, upřímně řečeno, je tištění peněz). Banka předpovídá, že pokles má koncem roku činit oproti loňsku bezprecedentních 11 procent.

Lockdown začal na pozadí napínavých amerických prezidentských voleb, které kvůli budoucímu dopadu sledovala britská média i obyvatelstvo velmi pozorně, zatímco vyjednávači prý zdržovali pobrexitové vyjednávání, „až jak to dopadne“.

Většina pro

Vyhlášení stavu nouze premiérem Borisem Johnsonem se tentokrát už nemohlo odbýt bez předchozí debaty ve sněmovně.

Po několik hodin tam řada konzervativních poslanců horovala proti vládnímu plánu stav nouze vyhlásit, ale s podporou opozice – která už dříve lockdown požadovala. Tehdy prý mohl nejspíš být jen čtrnáctidenní, jelikož nakažených bylo jen pár tisíc.

Premiér hlasování nakonec vyhrál v poměru 516 ku 38 – těmi byli konzervativní odpůrci stavu nouze – a dalších šestnáct z nich, včetně expremiérky Mayové, která požadovala zveřejnění a kontrolu dat ohledně nákazy, se zdrželo hlasování.

Premiér Johnson slíbil ukončení stavu nouze 2. prosince, tedy když bude veřejnost dodržovat omezení – to ale, dodejme, ovšem bez nařízení nosit všude roušky není zcela jisté. Ve čtvrtek večer pak předstoupil se zdravotnickými experty před kamery a mikrofony a vyzýval Brity k disciplinovanému chování, aby „mohli spokojeně oslavit Vánoce“.

Mezitím jeho ministr financí Rishi Sunak ve sněmovně ohlásil další vládní otočku na obrtlíku: finanční podpora státu pro zaměstnance bude činit osmdesát procent platu až do března příštího roku, kritikové to označili za nesmyslné plýtvání. Zajímavé – jako by Sunak premiérovi nevěřil, že měsíční stav nouze koronavirus přemůže, v tom se ostatně shoduje s mnoha kritiky liknavosti vlády.

A co Vánoce?

S tím jde určitě souhlasit i vzhledem k tomu, že nynější druhý lockdown je velmi mírný ve srovnání s březnovým a nařízení umožňují nebezpečné dojíždění do práce, třeba stavebnictví i továrny přitom vůbec neutichly. Pokračuje také školní výuka a jsou umožněny nákupy, včetně alkoholu v okénkách hospod na odnos domů.

Počet nakažených se mezitím drží na zhruba dvaceti pěti tisících, ale v Londýně už pár dní klesá, to je nadějné, stejně jako začínající plošné testování celého nejhůř nakaženého půlmilionového Liverpoolu, prý – světe, div se – podle vzoru a za účasti poradců ze Slovenska.

Jde se však oprávněně ptát, co se stane, když lockdown nezabere a bude muset být prodloužen. Pak bude obětí dál přibývat, nezbyde než dál čekat na vakcínu a Britové nebudou navíc moct oslavit Vánoce v rodinném kruhu, jak jim slíbil premiér Johnson...

Autor je komentátor Českého rozhlasu