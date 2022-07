Petr Fiala v Evropském parlamentu a stále osamocenější Boris Johnson ve Velké Británii. Jak to souvisí? Český premiér od chvíle, kdy se stal lídrem Rady Evropské unie, prokazuje své zahraničněpolitické kvality. „Těžko hledat v době ruské invaze na Ukrajinu vhodnější zemi pro unijní předsednictví, než je Česko,“ řekla po Fialově projevu ve Štrasburku šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komentář Praha/Londýn 6:29 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání při zahájení českého předsednictví promluvili na tiskové konferenci | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Zadání, která před Českou republikou stojí, jsou zcela výjimečná, protože je musí plnit ve válečných časech, energetické krizi a rostoucí inflaci. Důraz na bezpečnost a posilování výdajů na armádní rozpočty nesmí být v zásadním konfliktu s péčí o domácí obyvatelstvo a jeho sociální komfort.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Co spojuje Fialu s Johnsonem

Fiala se v Evropě představuje coby sebejistý a problémů znalý státník. Od europoslanců dostal dárek na uvítanou v podobě schválení jádra a plynu mezi zelené investice.

To je obrovský úspěch. Pochopitelně nejen český, ale také francouzský či nizozemský, neboť v těchto zemích také vsadili na energii z atomových elektráren.

Boris Johnson skončí jako premiér a předseda strany. Ve funkci zůstane, než vyberou nástupce Číst článek

Zatleskala též česká opozice. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček hlasování označil za vítězství zdravého rozumu a připomněl, že v posledních dvou letech se díky velkému tlaku z jádra, které bylo téměř odepsané, stal klíčový bezemisní činitel.

„Je dobře, že součástí je i plyn, jenž bude plnit úlohu přechodového zdroje,“ sdělil podle ČTK Havlíček. K tomuto vyjádření je však nutno doplnit velký otazník, protože celá Unie trne, zda Putin už v červenci definitivně nezavře kohoutky. Pak by Petr Fiala musel především řešit odvalení tohoto balvanu z cesty.

Problémy na domácí scéně

Potlesk a světla lamp jsou ovšem upřeny na politika, který je vřele vítán v evropských salonech. Jak je na tom doma?

Další odchod z vlády Borise Johnsona: ministr pro záležitosti Walesu Simon Hart rezignoval Číst článek

V rámci koalice SPOLU vcelku dobře. Jeho koaliční partner Starostové a nezávislí zato lapá po dechu a těžko odhadnout, zda se nakonec přece jen neutopí. V tom lze vidět podobnost s britským ministerským předsedou Borisem Johnsonem.

Hlasování o nedůvěře kvůli covidovým večírkům sice před pár týdny ustál, ale své spolustraníky neuklidnil. Podle mnohých se stal politicky toxickým, což vyvrcholilo v těchto dnech, kdy jeho kabinet opustili ministři financí, zdravotnictví, školství a další vysocí úředníci. Základy Johnsonovy konzervativní zdi byly nahlodány a je jen otázkou času, kdy se zbortí.

Vít Rakušan to má v čele STAN snazší o to, že sám v ničem nejede. Korupce, holky a kokain, jak říká Andrej Babiš, se ho doposud nijak nedotkly. Avšak to ho nezbavuje stranické odpovědnosti, a navíc nikde není psáno, že kauza Dozimetr si nevybere další oběti.

Aktuální úkoly

Šéf ODS a vlády tak bude muset souběžně s Evropou mít na zřeteli i Česko jako úkol. Je nezbytné co nejdříve představit energetický sociální tarif, zpackaný pětitisícový bonus na děti do 18 let nahradit automatickou valorizací dávek a zdanit kvetoucí zisky energetických firem.

Zároveň by měl představit exitovou strategii v případě jednostranného ukončení dodávek ruského plynu.

Souběžně s tím musí Fiala jako vůdce obnovené ODS dát jasně najevo, že v jeho vládě nemůže sedět nikdo, kdo by byl podezřelý z napojení na zločinecké struktury a korupční jednání. Koneckonců ve stejném tónu by měli promluvit i Piráti, protože jejich dosavadní protikmotrovský étos a nezašpiněná pověst jsou to jediné, co jim ještě zbývá.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku