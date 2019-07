Herkulovské úkoly pro Borise

Boris Johnson se dočkal splnění snu. Staré anglické přísloví říká: dej si pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Teď je tento ctižádostivý politik premiérem, ovšem v mimořádně slabém postavení i ve vlastní straně, a čekají ho mimořádně těžké úkoly. Tím nejtěžším je výzva, kterou jeho předchůdkyně Theresa Mayová nezvládla, vyvést Británii z Evropské unie. Komentář Praha 10:53 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson se dočkal splnění snu, stal se premiérem. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zvolením Borise Johnsona se zřejmě uzavřela na chvíli pootevřená cesta k novému referendu, s nímž by teď už souhlasili i labouristé.

Johnson se prezentuje jako zapálený brexitář a ukončení členství své země v unii zmínil jako hlavní úkol hned ve své děkovné řeči. A jak je patrné z jeho dřívějších vyjádření, proti mysli by mu nebyl ani tvrdý odchod bez dohody.

Problém, před kterým Británie stojí, spočívá mimo jiné v tom, že dohoda uzavřená mezi minulým kabinetem a Evropskou unií počítá s takzvanou „irskou pojistkou“, ponecháním volně průchodné hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Právě kvůli tomuto článku většina britských poslanců dohodu odmítla a Británie tak zůstává bez jasné cesty ven. 31. říjen, kdy má členství skončit, se přitom blíží.

Britové, a to nejen ti, kteří Johnsona nemají rádi, se nyní ptají, jaký je jeho plán, když se mu ten od Mayové nelíbil. Na jeho bližší vyjádření se zatím čeká, o svých plánech by měl pohovořit před poslanci ve čtvrtek.

Johnsonův temperament

Obvykle se upozorňuje na tři skutečnosti. Zaprvé, Johnson má chronický problém vidět detaily, které jsou ovšem v takových případech důležité. Například opakovaně mluvil o tom, že vyjedná dohodu o volném obchodu, ale neřekl, s kým a jaké parametry by měla mít. Jako vzor dává unijní dohodu s Kanadou, ovšem ta se dojednávala sedm let.

Za druhé, jeho temperament ho žene do dobrodružných experimentů, které, dokud se týkaly jeho osobního života, svérázné žurnalistické praxe nebo i politického marketingu, jemu samotnému neuškodily. Jeho formulace, že až přijde čas, uděláme to hop nebo trop, není pro řízení celé země to pravé ořechové.

A za třetí, ze všech myslitelných britských politiků je právě on nejméně vhodný na nová jednání s Evropskou unií. Málokoho mají v Bruselu tak „rádi“, jako Johnsona, který svou kampaň za brexit založil z velké části na přehánění, polopravdách a někdy i doložitelných lžích.

Jedním z jeho nástrojů má být zadržení 39 miliard liber, které má Británie zaplatit Evropské unii za její ústupky. Johnson prohlásil, že je prostě zadrží a odmítne vyplatit, snad v nápodobě premiérky Thatcherové, která si vyjednala slavný rabat na britské příspěvky do evropského rozpočtu. Jenže Johnson není Thatcherová a hrozí mu, že v takovém případě Evropané nebudou vůbec jednat o volném oběhu zboží a britské firmy čeká placení nejméně desetiprocentního cla.

Borisova smůla

Je tu ještě jedna okolnost, Johnson bude mít vratkou pozici nejen vůči Evropské unii a ve vlastní straně, kde se proti němu postavila část kolegů, ale i tváří v tvář ostatním stranám. Bude mít malou většinu ve Westminsteru, opřenou o Demokratické unionisty, kteří budou žárlivě střežit právě zmíněnou „irskou pojistku“.

Část jeho vlastních poslanců je proti odchodu bez dohody a budou mu hrozit shozením celého kabinetu. A do toho bude zasahovat vliv brexitářské strany UKIP, která posiluje na úkor konzervativců.

Boris Johnson nyní narazí na realitu, a nebude to už jen na jeho účet. Brexit může bolet, ale Británie přestála horší věci. Ovšem současná situace má svá specifika. Johnsonovi se může stát, že neúspěch při jednání o irské hranici, případně negativní dopad brexitu na Skotsko, povede k dezintegraci Británie – za Johnsonova vysněného premiérování. Jak to říká to přísloví? Dej si pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu