Najde se už 54 konzervativních poslanců k sesazení premiéra?

V uplynulém týdnu se britské premiérské křeslo Borise Johnsona poprvé opravdu nebezpečně zakymácelo. Vyšlo najevo, že se během lockdownu – kdy se kvůli covidovému zákazu shromažďování nemohli běžní občané ani v nemocnicích rozloučit s umírajícími členy rodin – premiér v zahradě svého sídla zúčastnil nelegálního večírku. Ještě horší ale bylo, že jeho „omluva občanům" během interpelací vyzněla jako výmluva. Komentář Londýn 22:56 17. ledna 2022

Boris Johnson se prý domníval, že šlo o pracovní schůzku. Vzhledem k výzvě pozvaným, aby přinesli svůj vlastní alkohol, a s lahvemi na stolech, jak ukázal jeden ze snímků, musel být tehdy premiér opravdu duchem nepřítomen.

Večírků bylo více

Jelikož nejde připustit, aby zákonodárci od občanů pod pokutami vyžadovali dodržování zákonů a sami je flagrantně porušovali, vypukla ve sněmovně vřava volání po premiérově rezignaci.

Nejen z lavic všech opozičních stran pod vedením vůdce labouristů sira Keira Starmera, ale připojila se otevřeně i desítka poslanců konzervativních, včetně jejich skotského vůdce Douglase Rosse.

Mimo parlament mu navíc nedůvěru, prý umocněnou řadou předchozích chybných kroků, výmluv, slibů, zpožděných reakcí a absence vládního programu, začaly vyjadřovat i místní asociace Konzervativní strany, a to i přes omluvu jeho kanceláře královně za jiný večírek v den pohřbu prince Filipa.

Víkendové zprávy poslanců z volebních obvodů nyní zvýrazňují hloubku pádu popularity premiéra – to ostatně potvrzují průzkumy.

Podle organizací Savanta pro deník The Independent a YouGov pro deník The Times Johnsonovi nyní nevěří 70 procent dotázaných voličů a požadují jeho rezignaci, zatímco mu stále důvěřuje mezi 6 až 21 procenty voličů.

Kdo nahradí premiéra? A kdy?

Dodejme, že taková čísla ukazují na jasnou prohru i v květnových místních volbách. Tomu prý má zabránit údajně připravovaná populistická ofenziva strany na Johnsonovu obranu. Tedy včetně nalezení „obětních beránků“ z řad poradců, třeba Martina Reynoldse, autora výzvy přinést vlastní alkohol, nebo šéfa poradců Dana Rosenfielda.

Pokud by ofenziva nezabrala, bude muset být Johnson vystřídán. Největší šance by měli ministr financí Rishi Sunak a ministryně zahraničí Liz Trussová – oba se pozoruhodně co do obhajoby premiéra vyjádřili velmi odměřeně.

Vyšetřování vedené vysokou státní úřednicí Sue Grayovou bude ukončeno zhruba za týden, i když prý má na stole už desítku dalších zpráv o nelegálních večírcích v premiérském sídle a jednom, kdy šli účastníci do obchodu pro alkohol s kufrem.

Potvrdí-li Grayová porušení zákona, povede to k trestnímu stíhání premiéra policií. Důvěrníci Sunaka tvrdí, že on sám pak ihned rezignuje a rozjede tak lavinu dopisů „Výboru 1922“ požadujících Johnsonovo odstoupení. Jelikož těch dopisů musí ze 350 poslanců být minimálně 54, není ještě nyní jisté, jestli a kdy se počet naplní, Grayové zpráva před koncem ledna ale bude rozhodující.

Pokud ale premiér dočasně vyvázne „jen s odřenou kůží“, vsaďme se, že zhrzený bývalý poradce Dominic Cummings na něj určitě něco dalšího brzy vyhrabe.

Autor je komentátor Českého rozhlasu