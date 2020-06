Když Boris Kollár nastupoval do funkce předsedy slovenského parlamentu, vědělo o něm Slovensko jen základní informace. Že je předsedou strany Sme rodina, začínal jako provozovatel lyžařských vleků a že má deset dětí s devíti ženami. Jenže to, že se mezitím situace změnila a už má jedenáct dětí s deseti ženami, není na katolickém Slovensku Kollárův hlavní problém. Komentář Bratislava 15:06 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár na tiskové konferenci | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kollár čelí obvinění, že opsal diplomovou práci, kterou měl odevzdat na závěr studia environmentálního managementu na Středoevropské vysoké škole ve Skalici. Před novináři podezření z plagiátorství vysvětloval tak, že „každý student si to nějakým způsobem zlehčuje, zlehčil jsem si to i já, přiznávám se, není to pěkné“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Šéf slovenského parlamentu Boris Kollár a legalizace malých podvodů

Kollár přiznal drobný podvod, který – protože ho údajně dělá hodně lidí – by měl být omluvitelný. Ale právě to se jeví jako hlavní jádro problému. Slovenská vláda má jasný protikorupční program, slibuje očistit zemi od její problematické minulosti spojené s pochybnými podnikateli.

Plánuje navíc radikální kroky, které by měly Slovensko od korupce očistit. Ale právě u legalizace malých podvodů taková korupce začíná. Pokud společnost připustí malé, ale nečestné jednání jako normu, nemůže se divit, že si lidé tyto vzorce chování přenesou do všech oblastí života.

Vyvození důsledků

Je známo, že právě Kollár si ze všech koaličních předsedů nejlépe rozumí s premiérem Igorem Matovičem. Ten si chce udržet ústavní většinu, a proto nebude na Kollára naléhat, aby z této situace „vyvodil důsledky“.

I když k odstoupení vyzval Kollára ministr za Matovičovu stranu, sám šéf parlamentu se k takovému kroku nechystá. Jasně řekl, že odstupovat nehodlá a omlouvat se nebude.

Podvod odmítá s tím, že jeho diplomová práce prošla antiplagiátorskou kontrolou. Vládní koalice tak sama zpochybňuje jeden z klíčových principů, kterým se chtěla odlišovat od té předchozí. Pro vládu vedenou Smerem bylo charakteristické, že aféry zásadně zametala pod stůl.

‚Udělal jsem všechno, co jsem měl.' Šéf slovenské sněmovny Kollár čelí nařčení z plagiátorství Číst článek

Obavy, které někteří měli, když Boris Kollár a jeho strana šli v březnu do vlády, se teď ukázaly jako oprávněné. Třeba strana Andreje Kisky kvůli tomu váhala se vstupem do koalice. Tehdy jí vadilo hlavně to, že Kollár, jeden z nejbohatších mužů Slovenska, měl mít v minulosti napojení na bratislavské podsvětí.

Zase plagiát

Současná situace je absurdnější o to víc, že ještě přednedávnem to byl právě Boris Kollár, který kritizoval svého předchůdce ve funkci předsedy Národní rady SR Andreje Danka. I ten čelil obvinění z plagiátorství. Slovensko tak nyní vede stejné diskuse, jakými si už kdysi prošlo kvůli Andreji Dankovi.

Přece je to ale tentokrát poněkud křiklavější. Zatímco Danko se zaklínal tím, že žádná pravidla neporušil, a byl ochotný se kvůli tomu pomalu soudit, Kollárova upřímnost je odzbrojující. Tvrdit, že přece každý podvádí, se nyní může stát nepřímo normou chování i pro zbytek země, posvěcenou navíc z nejvyšších míst státu. A korupce může kvést dál.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu