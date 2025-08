Boualem Sansal, náš člověk v Alžírsku

Ve světě není mnoho mezinárodně uznávaných spisovatelů, kteří by měli nějaký bližší vztah k České republice. Jedním z nich je alžírsko-francouzský autor Boualem Sansal. Mluví se o něm nejen kvůli novému románu, ale i protože už tři čtvrtě roku roku sedí v alžírském vězení. Alžír 16:30 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boualem Sansal | Zdroj: AFP / Profimedia

Kdo nic od Boualema Sansala nečetl, může si vybrat jednu ze dvou knih, které mu vyšly česky. Jedna nese orwellovský název 2084 a je to politická dystopie. Ta druhá se jmenuje záhadněji, totiž Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových. Tu si navíc teď každý může poslechnout i v audioverzi na stránkách Českého rozhlasu Vltava, první díl zmizí právě tuto neděli.

Je to vyprávění dvou alžírských mladíků o zjištění, že jejich německý otec byl tak trochu někým jiným, než se domnívali. Román se odehrává v Alžírsku, Francii, ale i střední Evropě a klade mnoho otázek o moderních dějinách, islámském extremismu, nacismu, ale také o tom, jak moc jsou děti zodpovědné za činy svých rodičů, a možná i obráceně.

Muž, který se nebojí

Sám Sansal se narodil a žil převážně v Alžírsku. Donedávna ale žil ve francouzském exilu. A píše francouzsky. Ve Francii také za své dílo obdržel řadu literárních cen. Má ale vazbu i na Českou republiku, kdysi byl ženat s Češkou a jeho dvě dcery žijí v Česku. Ty mají nyní o starost navíc. Sansal je už tak dlouho v alžírském vězení, což je o to závažnější, že je vážně nemocný a jeho život je ohrožen.

Sansal je v Alžírsku znám jako kritik tamních politických poměrů, autoritářství i islamismu. V tomto případě se ale možná stal rukojmím ve sporu mezi Francií a Alžírskem, do kterého se na podzim vrátil a kde byl 16. listopadu zadržen na letišti a od té doby je vězněn.

Je viněn z toho, že ohrožuje alžírskou bezpečnost tím, jak se vyjadřuje o tamní nedávné historii, případně otázkách jako jsou alžírské hranice. Mezitím proběhl soud, při kterém byl odsouzen na pět let do vězení. Nenaplnila se ani naděje francouzské vlády, že by mohl být na znamení dobré vůle propuštěn během nedávného alžírského státního svátku.

Francouzsko–alžírské vztahy jsou dlouhodobě komplikované, avšak nyní se mluví o tom, že jsou nejhorší od roku 1962, kdy skončila krvavá alžírská válka za nezávislost. Je to o to paradoxnější, že právě prezident Macron, i vzhledem ke svému relativně mladému věku, doufal, že vnese do vzájemných vztahů nový vítr, navrhl i vznik společné komise historiků, která by zkoumala bolestné momenty alžírsko–francouzské historie.

Diplomatický propletenec

Ke zhoršení poměrů přispělo mimo jiné rozhodnutí Paříže přiklonit se na stranu Maroka ve sporu o osud Západní Sahary. Tedy rozsáhlého a na nerosty bohatého území, které Maročané považují za své, avšak Alžířané je označují za Marokem okupované. Roli hrají i dlouhodobě špatné vztahy Alžírska s Marokem. Sám Sansal má navíc po otci marocký původ.

Paříž s Alžírskem si jen za posledních pár měsíců stačily vypovědět po dvanácti diplomatech. Vztahy zhoršilo i obvinění pracovníka alžírské ambasády, že se podílel na únosu ve Francii žijícího alžírského influencera Amira DZ. V Alžírsku byl k mnohaletému vězení nedávno odsouzen i francouzský žurnalista, také s odvoláním na jeho údajné styky s teroristy.

Boualem Sansal je z těchto osobností v Evropě nejznámější a podle kritiků jeho zatčení se stal nástrojem alžírské vlády pro vydírání jejích francouzských protějšků. O jeho osvobození usilují nejen francouzské nebo africké literární osobnosti, ale také ve společném dopise čeští spisovatelé a české ministerstvo zahraničí. Vlažně se k této kampani staví část francouzské intelektuální levice, podle které je prý spisovatel příliš spjat s francouzskou krajní pravicí, vyčítají mu i málo kritický vztah k sionismu a Izraeli.

Vězněný a nemocný spisovatel asi neprožívá lehké období, ale možná není ničím překvapen. Mezitím letos v květnu ve Francii vyšel jeho nový román. Pojednává o skupině lidí vybraných, aby přežili blížící se světovou katastrofu na jiné planetě. Jmenuje se Vivre, žít.

