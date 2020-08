Na obzoru stále tvrdý brexit?

Tak se zase nedohodli. Ano, už sedmé kolo jednání mezi Evropskou unií a Británií o pobrexitových vztazích skončilo v pátek opět bezvýsledně. Bylo to prý jasné už od čtvrtka. Taky se pak oba hlavní vyjednávači - Michel Barnier a David Frost - vzájemně veřejně obvinili z nechuti ke kompromisům. Začíná tedy hrozit i pro většinu Britů nepřijatelný tvrdý brexit. Komentář Praha/Londýn 6:29 25. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Čas letí. A aby mohla dohoda platit s koncem roku a s takzvaným přechodným obdobím, musí být – kvůli procesu ratifikace všemi zeměmi unie – ruka v rukávě nejpozději během závěrečného kola rozhovorů od 2. října. Zbývají tedy jen týdny. (Příští kolo začne 7. září v Londýně.)

Bez kompromisu by Británie odešla pouze na bázi strohých pravidel Světové obchodní organizace, takže prakticky s prázdnou. A s perspektivou zdlouhavých hraničních kontrol, cel, tarifů a zdražení potravin v obchodech. Pro evropskou, koronavirem postiženou, ekonomiku by to byla kalamita.

Nelze ovšem zapomínat, že tvrdý brexit „bez závazků“, ale zjevně s výhodami členství, si i nadále přejí oponenti dohody ze skupiny ERG (teď převážně tvořící vládu premiéra Borise Johnsona).

Premiér ve stanu

Podle zprávy deníku The Times britská delegace ještě zhoršila situaci, když (v rozporu s pravidly) nakonec předložila svůj údajně „konsolidovaný a právnicky formulovaný“ návrh textu celé dohody, a to bez sporných kapitol.

Jak víme, ty zahrnují závaznou míru pravidel regulace obchodu kvůli zabránění nekalé konkurence. Včetně Brity nejnověji požadovaného pokračování nynější činnosti jejich logistických firem v unii. Druhým problémem jsou – vzhledem k blízkosti Británie a kontinentu – pásma rybolovu.

Připomeňme, že britský hlavní vyjednávač Frost brzy odejde do funkce bezpečnostního poradce vlády (přes nedostatek zkušeností). Nemusí tedy mít zájem na dosažení dohody, stejně jako jej podle vyjednávače Barniera nemá premiér Johnson.

Pozoruhodné však je, že irský premiér Micheál Martin řekl v Dublinu novinářům (po Johnsonově „neinzerované“ návštěvě), že Downing Street si prý dohodu opravdu přeje, a to kvůli dalšímu nezhoršení ekonomického dopadu koronaviru.

Jasno tedy stále není. Mezitím skončil týden dalších přešlapů britské vlády. Ohledně trvajících nejasností koronavirové karantény a také s obratem o 180 stupňů při stanovení maturitních výsledků počítačovým algoritmem (a ne učiteli).

Demonstrující studenti zvítězili, přesto požadují rezignaci „neschopného“ ministra školství Gavina Williamsona (během krize na dovolené) a cestovní průmysl zas volá po regionalizaci karantény. Johnson ale až dosud mlčel.

Byl celý týden na dovolené ve stanu (naneštěstí na cizím pozemku vedle své skotské chalupy, kde také bez povolení rozdělal oheň). Ani slovem ale vládní průšvihy nekomentoval.

Co by asi taky řekl? Že on i jeho vláda přitakávačů, sestavená podle podpory brexitu a loajality upovídanému bavičovi, nejsou schopni smysluplných kroků v mimořádných časech, včetně pobrexitových jednání? To už Britové dávno vědí. Taky Johnsona v popularitě teď předstihl vůdce opozice Starmer.

