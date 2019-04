Brexitová ruleta

Vystoupit bez dohody britští poslanci odmítají. Celé měsíce se ale nemohou shodnout na tom, jak má britská dohoda s Evropskou unií vypadat.

Přitom je zřejmé, že zatímco divoký brexit by byl katastrofou, pak dohoda, a to ať bude jakákoliv, nemůže být založena na ničem jiném než na uznání základních unijních principů a regulací ze strany Británie. A to bez možnosti o nich diskutovat a jakkoli ovlivnit jejich vývoj do budoucna. Zřetelnější „o nás bez nás“ si lze stěží představit.

Ano, zdá se to být nefér. Ale pokud se Britové nechtějí vzdát společného evropského trhu s jeho nespornými výhodami, nezbude jim, než toto hořké sousto spolknout. Jako ho spolkly Norsko, Lichtenštejnsko a Island, evropské státy, sdružené v Evropském hospodářském prostoru.

Tam všude platí například i volný pohyb osob na stejném principu, jako v Evropské unii. Akorát tam nikoho nenapadlo dělat z „polského instalatéra“ strašidlo, jako to udělali populisté v Británii, když svého času agitovali pro brexit.

Zajíc v pytli

Na základě bilaterální dohody se ale od roku 2002 zavádějí základní unijní pravidla pro volný pohyb osob postupně i ve Švýcarsku, které není členem Evropského hospodářského prostoru, protože to švýcarští voliči před sedmadvaceti lety odmítli v referendu. Obdobně pak o devět let později ztroskotalo i referendum o vstupu Švýcarska do EU.

Vzájemné vztahy tudíž upravovaly průběžně bilaterální dohody, kterých má v současnosti Švýcarsko s Bruselem kolem tří stovek. Poslední čtyři roky vyjednává s unií o tzv. rámcové smlouvě, která by je nejen zastřešila, ale především aktualizovala.

Týká se to jak volného pohybu osob, tak i modernizace bilaterální dohody o volném obchodu z roku 1972, při níž se Švýcaři například obávají, že by se jim unie mohla plést do jejich národních dotačních zvyklostí.

Zajícem v pytli by se podle Švýcarů mohla stát i předpokládaná smírčí instance pro případ sporů, kterou by měl být Evropský soudní dvůr. V každém případě je hlavním zdrojem frustrace fakt, že kdykoli Švýcarsko žádá rovnoprávný přístup na unijní trh, nezbývá mu než přejímat unijní pravidla.

Navlas stejnou zkušenost udělají i Britové. Pokud se nestane zázrak a brexit nevyšumí do ztracena.