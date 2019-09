Premiér Johnson první bitvu prohrál. Brexit na konci října ale stále hrozí

Boris Johnson jednoznačně svou první bitvu v premiérském křesle prohrál. V úvodních parlamentních hlasováních utrpěl citelné porážky. Opozici se s pomocí konzervativních rebelů podařilo prosadit návrh zákona proti tvrdému brexitu.

Johnsonova vláda naopak neuspěla s pokusem vyvolat v říjnu předčasné volby. Navíc přišla o už tak těsnou většinu v Dolní sněmovně. Je tak závislá na hlasech opozice nebo svých bývalých poslanců, které kvůli spolupráci s protivládním táborem konzervativci se svých řad vyloučili.

Přesto definitivní K. O. Johnson ještě nedostal. Předčasné volby jsou stále ve hře, a pokud by se konaly co nejdřív, má v nich jeho strana podle průzkumů slušné šance vylepšit si své současné bídné postavení.

Nový mandát by premiér zároveň mohl využít k odmítnutí zákona, který ho má zavázat požádat o odklad vystoupení z Evropské unie, jestliže do 19. října nezajistí novou dohodu a nedostane od poslanců souhlas k brexitu bez ní. Obojí se přitom už teď dá vyloučit.

Vítězství pro Británii

I pokud bude Johnson donucen žádat o třetí odložení britského odchodu z unie, neznamená to, že ho Londýn automaticky dostane. Souhlasit s tím musí jednohlasně všech 27 zbývajících lídrů Evropské unie.

Většina je přitom brexitovou agonií už unavená a o jejím dalším prodlužování nechce ani slyšet. V čele těchto odpůrců odkladu stojí Francie, která s ním už na jaře souhlasila jen se skřípajícími zuby. Států, které by bez čehokoli vyšly nové britské žádosti vstříc, je jen menšina. Patří mezi ně, mimochodem, i V4 s Českem.

Pro ostatní by londýnská vláda musela svůj požadavek doprovodit nějakým velmi pádným argumentem, proč odchod znovu odsunout. Takovým důvodem by mohly být nové volby na ostrovech nebo opakování referenda.

Žádný bianco šek ale Spojené království čekat nemůže. Představa britských poslanců, že domácím zákonem zabrání tvrdému brexitu, je naivní nebo nepochopením pravidel, podle kterých členské státy z Evropské unie mohou vystoupit.

Nezíská-li Británie jednomyslný souhlas s dalším odkladem, automaticky na konci října k brexitu dojde. A to v jeho divoké variantě, protože schválení současné dohody nebo dojednání nějaké nové se rovná politickému sci-fi. A že by Londýn brexit úplně odvolal, tomu snad nevěří ani největší remainerští snílci.

Rozchod Británie s unií na konci října je tudíž stále vysoce aktuální. To samé přitom premiér Johnson Britům slibuje od počátku své vlády a vytyčil to jako její hlavní úkol. Válku o brexit tak nakonec může šéf konzervativců vyhrát. Je ale hodně pochybné, zda to bude také vítězství pro samotnou Velkou Británii.

Autor je analytik Českého rozhlasu