Británii jsme z EU vyhnali my Východoevropané

Není to samozřejmě tak, že by Velká Británie odcházela z Evropské unie jen kvůli rozšíření na východ. Ale je to zcela určitě jeden z hlavních důvodů.

