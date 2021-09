Konečně snadněji do Británie? Podle nových směrnic bude Česko patřit k bezpečným zemím

Bude cestování do Británie konečně pro Čechy snadnější? Britská vláda totiž v pátek rozhodla o úpravě a zjednodušení koronavirových omezení pro domácí i zahraniční turisty či osoby s rodinami v zahraničí. Komentář Praha 6:29 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská vláda v pátek rozhodla o úpravě a zjednodušení koronavirových omezení pro domácí i zahraniční turisty či osoby s rodinami v zahraničí, tvrdí komentátor | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Zjednodušení přišlo vzápětí po rozsáhlé rekonstrukci vlády premiérem Borisem Johnsonem v uplynulém týdnu, tedy po obvyklém „škatule hýbejte se“. Kromě pár přesunů na nejexponovanějších místech bylo z vlády zcela odsunuto několik ministrů veřejností kritizovaných pro nezvládání úkolů. A to i přes jejich věrnost premiérovi a probrexitovou orientaci.

Jan Jůn: Konečně snadněji do Británie?

Ministr dopravy Grant Schapps ale zůstal ve funkci a v pátek ukončil systém takzvaného semaforu, kdy země byly rozdělené na zelené, oranžové a červené podle stupně nakažení koronavirem. Nebylo to ideální, protože třeba Česko a Polsko, s třicetkrát menší denní nakažeností než Británie, se na „zelený“ seznam nedostaly – to podle kritiků ilustruje nesystematičnost pravidel.

Dvě pásma

Nový systém bude proto od 4. října prostě rozlišovat pouze mezi zeměmi s nízkým stupněm nákazy – bez dosavadních omezení přísným testováním – a vysokým, kdy budou tvrdá omezení, včetně povinnosti karantény na vlastní náklady ve výši 2 285 liber (přibližně 65 tisíc korun) za osobu, dál platit.

Británie bude uznávat očkovací průkazy nízko nakažených zemí a bude pro jejich nositele (opět od 4. října) zrušena povinnost testu před odjezdem do Británie. Poté, pozoruhodně prý „později v říjnu“, bude povinnost PCR testu druhý den po příjezdu do Británie nahrazena lacinějším testem. Neočkování budou dál tvrdě testováni.

Bude se tedy cestovat poněkud volněji a laciněji, téměř jako v Evropské unii, a je nejvyšší čas, protože turistický průmysl v Británii zaniká na úbytě. Navíc několik aerolinek se chce s vládou soudit o náhradu škod kvůli „nepotřebně drastickým omezením“, která je přivedla téměř k bankrotům.

Turisté proto prostě téměř zmizeli a zejména Londýn vykazuje rekordní nedostatek pracovníků v oboru turistických služeb. A není divu. Měly hotely a podobná zařízení zůstat otevřené, i když zejí prázdnotou? Co by tam zaměstnanci dělali – a tak raději odjeli domů, třeba do Rumunska nebo na Ukrajinu, a Britové se na tato místa nehlásí. Ano, podobně jako na řidiče nákladních automobilů.

Best in covid?

Dodejme, že kritici vlády zjevně mají pravdu, co se týče nezvládnutí turistického problému či jeho podcenění v kontextu všeobecné zaměstnanosti a zachování existence služeb pro pokoronavirové období. Británie ovšem patří se 30 tisíci nově nakaženými denně ke světovým „rekordmanům“ i přes vysoký stupeň očkovanosti a v nemocnicích nyní trpí hlavně neočkovaní mladí.

Mnozí Britové ale kvůli přehnanému optimismu vlády skutečnou situaci neznají. Zejména proto, že leckterý ministr stále straší hrozbou další nákazy třeba ze zemí Evropské unie. To ovšem je – jak ukazují čísla – opravdovým nepochopením situace ve smyslu, kdo by koho měl vlastně nakazit.

Podle nových směrnic bude Česká republika patřit ke skupině bezpečných zemí, otázky ale přetrvávají. Už i proto, že pro českého turistu zůstává podle českých vládních směrnic Británie po zásluze v nejnebezpečnější skupině zemí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu