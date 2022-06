Chce ještě ODS být jako toryové?

Pozdně moderní svět připomíná babylonskou věž všelijakých ideologií, které se navzájem proplétají a ovlivňují, takže je někdy zatraceně těžké být svůj, stát na svém, ideologicky jednoznačném názoru. V posledních dnech se o tom naplno přesvědčuje i vládní ODS, který chtěla do českého prostředí vrátit „normální politiku“, tedy „politiku idejí“, jak tomu říkal dnešní premiér Petr Fiala. Komentář Praha 18:45 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na 30.sjezdu ODS | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro Fialu, podobně jako pro otce zakladatele ODS Václava Klause a jeho následovníky Topolánka a Nečase, byli ideovým vzorem vždy britští konzervativci. Na ostrovech se dělala skutečná konzervativní politika, vycházející z kořenů tradice a místa. V Česku se nic takového vybudovat nepodařilo, nebyla tradice a samo místo žádné kořeny nenabízí.

S ideově čistým konzervatismem je to ale dnes špatné i na britských ostrovech. Premiér Boris Johnson rozdával během covidu tak, jak si ani Andrej Babiš nedokázal představit, jeho vláda dala každé rodině bez rozdílu 550 liber, aby snadněji překonala energetickou krizi. Deficit rozpočtu už není sprosté slovo. Johnson nemá problémy ani se zelenou agendou, dokonce tento směr aktivně podporuje, jistě v daleko větším rozsahu než uměřený Petr Fiala.

Fialův kabinet naopak marně hledá správné parametrické nastavení sociální pomoci pro lidi zasažené inflací cen prakticky všeho, dlouho mu trvalo, než něco vymyslel na podporu nižších cen pohonných hmot, není moc aktivní ani v pomoci firmám, které kvůli cenám energií pomalu krachují (sklárny a další).

Sociální a ekonomická stabilizace

Opatrný postup odpovídá konzervativní pravicové strategii pomoci jen těm na okraji, kterou dnes ale neprosazuje už prakticky nikdo. Není to nutně kvůli tomu, že i pravicové vlády jsou v pozdní době zahlceny populismem, jako se například říká dlouhou dobu o polské vládnoucí straně Práva a spravedlnosti, největším evropském partneru ODS.

Odpověď je možná mnohem jednodušší: inflační energetický výkyv a válečná rána ekonomikám jsou tak mimořádné události, že se i pravicové vlády chovají sociálněji než obvykle. Konec konců se sociální pomocí německé vlády dnes souhlasí jak vládní liberálové z FDP, tak i opoziční CDU, která by pomáhala jen o trochu jinak.

Zdá se tedy, že učebnicová, ideologicky řízená politika nemusí být na škodu v době, kdy je zcela běžná situace a politika a ekonomika se vlastně poklidně cyklicky vlní, jak to pěkně popisoval před volbami český premiér. V krizových dobách je potřeba využít všeho, co je vhodné k sociální a ekonomické stabilizaci bez ohledu na to, jakou barvičkou se takové opatření v politické propagandě natřelo.

Posledních divokých pět let naznačuje, že pozdní modernita ohrožovaná klimatickou změnou, primitivním xenofobním populismem a oživováním etnických a historických resentimentů nebude rozhodně nijak poklidná pohoda. Je na čase tomu přizpůsobit i politiku a nechat ideologickou čistotu a poučky tam, kde ještě měly smysl. Paradoxně řečeno: kéž by česká pravice alespoň v něčem byla jako britští toryové.

Autor je komentátor časopisu Euro