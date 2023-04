Když se před lety poprvé stal členem skotského parlamentu, složil slib v urdštině, ale na sobě měl kilt. Dal tím najevo svou složenou identitu. Narodil se totiž v Glasgowě, ale pochází z rodiny imigrantů z Pákistánu. Porazil přitom dvě protikandidátky, mladé bílé političky s anglicky znějícími jmény.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Proč Británii vládnou politici z Jižní Asie

Být Britem pákistánského původu ovšem není nic neobvyklého, podle statistik z roku 2021 představují lidé původem z bývalé britské Indie, tedy Pákistánu, Bangladéše a Indie, kolem sedmi procent populace, většinou jsou vyznáním muslimové, případně hinduisté.

Yousaf je typický v tom, že je, jako drtivá většina potomků imigrantů, obyvatelem města, což hrálo roli i při jeho zvolení do čela Skotské národní strany, a následně i skotské autonomní vlády. Ukázalo se, že jeho voličstvo je převážně městské, on sám nevěnoval otázkám skotského venkova velkou pozornost – na rozdíl od své hlavní protikandidátky Kate Forbesové, kterou volilo to druhé, venkovské Skotsko.

Netypický je v tom, že se, navzdory muslimské víře, hlásí k progresivistickým cílům, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví, což jej také odlišovalo od mnohem konzervativnější protestantské protikandidátky Forbesové.

Pozoruhodné je jeho vítězství i ze statistického hlediska, pákistánští přistěhovalci a jejich potomci jsou sice početní, ale naprostá většina z nich žije v Anglii, zejména v Londýně a dalších větších městech. Jen malá část z nich se usadila ve Skotsku, a zcela zanedbatelné procento mířilo do Severního Irska.

Skotský premiér s muslimskými kořeny. Humza Yousaf je symbolem nového progresivního Skotska Číst článek

Pozoruhodné je, že potomci přistěhovalců z Pákistánu a Bangladéše žijící v Anglii sami sebe označují za „britské muslimy“, nikoli anglické, zatímco ti, kteří žijí ve Skotsku, o sobě mluví jako o „skotských muslimech“. Stát se Skotem jakoby bylo jednodušší než přijmout anglickou identitu, a dotyčný kvůli tomu nemusí být bílý a změnit si jméno na McIntosh.

Britů, kteří přišli z kolonií, je dnes hodně, a úřady pro ně vymyslely neutrální zkratku BAME, tedy Black, Asian and minority ethnic. Pod pojem Asiec se schová mnohé, nejen přistěhovalci z Pákistánu, ale i Číňané, Vietnamci nebo Korejci, i když jejich společenské a ekonomické postavení je často odlišné.

Rovně nerovní

Na postavení etnických menšin jsou nejrůznější názory. Podle jedněch se k nim nová vlast nechová nejlépe. Podle nedávné studie představují příslušníci etnických minorit asi 15 procent britské populace, ale celých 26 procent těch, kdo žijí ve velké chudobě – tedy zhruba polovinu všech značně chudých obyvatel.

Optimističtější pohled zdůrazňuje něco jiného. Humza Yousaf se dostal na prestižní politickou pozici, i když je snědý, muslim, a představuje teprve první generaci narozenou v Británii. Jeho protějškem v čele skotských labouristů je Anas Sarwar s podobným rodinným zázemím.

Jeho protihráčem při jednání s londýnskou vládou bude samozřejmě Rishi Sunak, rodák z jižní Anglie, ovšem etnicky indického původu, i když jeho rodina vlastně také pochází z území dnešního Pákistánu. Sunakova konzervativní vláda, stejně tak jako vláda jeho předchůdce Borise Johnsona, je etnicky velmi pestrá, což svědčí o proměnách profilu společnosti.

A také britské politiky, v níž se rasové, a dokonce i sociální bariéry pomalu vytrácejí, vždyť Yusaf ani mnozí další nepocházejí z bohatých rodin, podobně jako starosta Londýna Sadiq Khan. Časopis Spectator s uspokojením konstatuje, že nic takového se nedá říci o vládách zemí, jako je Francie nebo Německo, kde jsou „nebílí“ ministři vzácností.

Zájem politických stran o voliče s imigračním původem je v Británii velký. Jeden bývalý labouristický politik si před časem postěžoval, že programový dokument jeho strany z roku 2017 zmínil skoro stokrát pojmy jako rasa nebo etnicita, ale jen dvakrát slovo „třída“.

Záleží tedy asi na tom, jestli pro nás bude britská „integrační sklenice“ napůl prázdná, nebo napůl plná. Jisté je, že britskou i skotskou vládu momentálně vedou politici původem z indického subkontinentu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu