Zabitý Rom, štvaní proti uprchlíkům a kolektivní vina

Nedávno došlo v Brně k potyčce s nejhorším možným koncem. Tři Romové se porvali s cizincem. Třiadvacetiletý Rom zemřel v nemocnici, další leží pobodaný. Sedmatřicetiletého muže, který Roma zabil, vzal soud v úterý do vazby. Podezírá ho z vraždy. Komentář Brno 16:30 16. června 2023

Střet podle neověřených informací začal v tramvaji, kde údajně tři hluční romští mladíci kouřili a uráželi další cestující. Muž je vyzval, aby přestali, poté se odehrála potyčka venku, poblíž stanice tramvaje. Policie státní příslušnost cizince neuvedla, podle zpráv ze sociálních sítí šlo o Ukrajince.

Nevíme, jak se všechno doopravdy strhlo, kdo koho napadl, jestli cizinec tři Romy, nebo oni jeho. Policie usilovně shání svědky. Co však víme bezpečně, je, že incidentu okamžitě využili odpůrci Ukrajiny a Ukrajinců. Číhají na každou podle nich vhodnou příležitost, aby proti Ukrajincům vybudili nenávist.

Podobně někteří Romové začali uplatňovat princip kolektivní viny. V pondělí večer v centru Brna napadla skupina lidí, kteří se předtím účastnili pietního aktu za zabitého Roma, dva ukrajinsky nebo rusky mluvicí muže. Cizince uráželi, házeli po nich židle. Zasahovalo několik policejních hlídek a strážníci městské policie.

Kdo šíří zlobu a nenávist

Opakuji, že policie zatím neoznámila, odkud cizinec pochází. Nevíme, co střet spustilo. Neznáme ani okolnosti rvačky, kdo koho napadl, jestli šlo o útok nebo o sebeobranu. Přitom je to pro posouzení situace klíčové.

Nevadí. Předseda SPD Tomio Okamura už na facebooku tvrdí: „Ukrajinec vraždil v Brně. To máme za tu naši solidaritu, pane premiére Fialo (ODS) a ministře vnitra Rakušane (STAN)..?“

A senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která nedávno otevřeně vyzývala k segregaci romských dětí ve školách, na facebooku píše: „Včera bylo pozdě. Kdo tu nemá co dělat, musí odejít. A Česká republika není místem pro migranty. EU ať se staví třeba na hlavu... V Brně to vře... Už mi volalo s podrobnostmi několik lidí... Kteří zavražděného znali... Tragické, hrozné... Až se mi do očí derou v nedělním odpoledni slzy...“

Podobných antiukrajinských výlevů najdeme mnoho, zhusta pocházejí od přátel Ruska. Okamžitě využili tragédie, která s ruskou agresí na Ukrajině nemá co dělat, nečekají na ověřené informace, šíří zlobu a nenávist.

Podobně reaguje zpěvačka Lucie Bikárová. V pozvánce na sobotní demonstraci vyjádřila soustrast rodině zabitého Roma a štvala proti Ukrajincům: „To je naše země a přestaňte bránit cizí lidi, chraňte nás Čechy,“ řekla. A také: „Naše vláda selhává a selhala, protože z naší země se stává úplně země nebezpečná. My se musíme bát jít ven. Protože na nás útočí.“

Je s podivem, jak se najednou spojí politici zjevně protiromští s Romy, jak snadno se dají lidé manipulovat, jak krutě se dá zneužít tragická událost. Jak je lehké u nás štvát proti uprchlíkům a uplatňovat kolektivní vinu.

Autor je komentátor Aktuálně.cz