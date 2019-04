Bruselská mlha obestřela Babiše. Eurokomisař Günther Oettinger tají zjištění auditu

Kolem výsledků pražského auditu Evropské komise, zkoumající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, se dějí zvláštní věci. Auditoři v Česku skončili svou práci. Eurokomisař Günther Oettinger ale tají jejich zjištění, oddaluje zveřejnění závěrečné zprávy a europoslance z výboru pro rozpočtovou kontrolu za zavřenými dveřmi zavazuje mlčením. Komentář Praha 6:28 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Což všechno jsou nevábné praktiky, které spíše známe z tuzemských politických vod. Přitom kdo jiný než česká veřejnost by se měl před evropskými volbami dozvědět, jak to tedy vlastně je se střetem zájmů ministerského předsedy, co se týče evropských dotací pro holding Agrofert.

Andrej Babiš se dostal pod drobnohled Evropské komise poté, co její právní servis dospěl k závěru, že i po převedení Agrofertu do svěřenského fondu zůstal premiér jeho skutečným majitelem, ovládající osobou a uživatelem konečných výhod.

Má tedy zájem, aby holding prosperoval. A podle evropského nařízení se tak ocitl ve střetu zájmů, což znemožňuje legální proplácení evropských dotací Agrofertu.

Podvodné čapí sítě

Už samotný fakt, že komisař Oettinger tají zjištění svých auditorů, mluví sám za sebe. Vždyť kdyby jeho lidé shledali, že Babišův střet zájmů neexistuje, už by to komisař s ulehčením vyhlásil do světa.

Unijní představitelé ale halí Babiše do mlhy. Nechtějí s ním jít do přímého střetu. Zřejmě se obávají, že pokud by Brusel rázně odstřihl firmu Agrofert od dotací, tak zhrzeného Andreje Babiše natlačí blíž k autoritářským vůdcům Polska a Maďarska Jaroslawu Kaczyńskému a Viktoru Orbánovi.

Samotný Andrej Babiš se hájí tvrzením, že jako premiér nerozhoduje o poskytnutí konkrétních dotací ani nemůže jakkoliv ovlivnit jejich přidělování. Jistě premiér ve Strakově akademii neodškrtává jednotlivé položky. Ale v souhře s ministrem zemědělství určuje, zda proud dotací poteče spíš malým farmám nebo zemědělským kolosům.

A je jenom příznačné, že druhým politikem, kterého experti Evropská komise prověřovali kvůli dotačnímu střetu zájmů, je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace

Nebyl by to Andrej Babiš, kdyby nespustil litanie, že i tahle unijní aféra stejně jako kauza Čapí hnízdo mají jediný cíl – odstranit ho z politiky. Mezi oběma případy je ale zásadní rozdíl. Ve vyšetřování farmy Čapí hnízdo vězí Andrej Babiš až po uši. Policie teď dokonce navrhla státnímu zástupci, aby Babiše spolu s dalšími podezřelými obžaloval z padesátimilionového dotačního podvodu.

Bruselskou patálii by premiér ale mohl rozlousknout sám a elegantně. Prostě by se jako zakladatel svěřenského fondu zasadil o to, aby Agrofert přestal čerpat dotace z Bruselu. Beztak by Agrofertu zůstaly nárokové dotace na hektar či zvíře, které nikdo z jeho oponentů nezpochybňuje.

Andrej Babiš se svými jurodivými marketéry by to pak jistě uměl prodat národu: Hle sloužím vlasti a tomu jsem obětoval i tučná dotační sousta.

Něčeho takového se ale těžko dočkáme od miliardáře, který byl zvyklý vyrazit po každém podnikatelském soustu jako žralok. A také neváhal splétat podvodné čapí sítě kvůli „mizerným“ padesáti milionům.

Ale aspoň v té bruselské kauze by mohl Babiš přestat dělat z lidí hlupáky. A věšet jim na nos bulíka evropského spiknutí proti českému premiérovi – srdnatému to vymítači korupce.