Brusel nemůže donekonečna mlčet k Ficově a Orbánově spolupráci s Putinem
Slovenský premiér Robert Fico (SMER) zcela promyšleně odtrhává Slovensko od Evropské unie a snaží se ho otočit k Rusku. Naposledy to předvedl v Pekingu při setkání s ruským diktátorem Putinem. Fico se jako jediný z lídrů Evropské unie zúčastnil oslav konce 2. světové války v Číně.
Před jednáním s Putinem lichotil ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi, že je na Slovensku „velmi oblíbený“. Citovala ho ruská agentura TASS.
Před Putinem se hned vymezil vůči Bruselu a sdělil mu, že kritiku své návštěvy v Pekingu ze strany států EU nebere v potaz. Na společné tiskové konferenci mu Putin na oplátku řekl: „Vážíme si vaší nezávislé politiky, kterou vedete.“
Trojský kůň v EU
Proč? Záleží snad Putinovi na Slovensku? Ne. Extrémně mu záleží na tom, aby se rozpadla jednota Evropské unie, která s výjimkou Slovenska a Maďarska panuje ve vztahu k ruské válce na Ukrajině. Jednotná Unie je pro Putina ohromná překážka. Každý Fico a Orbán se mu hodí.
Putin při setkání opakovaně lhal. Lhal o tom, že Rusko nebránilo Kyjevu, aby jednal o přistoupení do Evropské unie. Lhal o tom, že Rusko „nikdy nemělo, nemá a nebude mít žádnou touhu na někoho útočit“. Lež jako věž.
Každý dnes může vidět ruské vraždění a drancování na Ukrajině. Lhal o tom, že Rusko nechtělo bombardovat ukrajinská energetická zařízení. Realita? Útočí na ně od začátku války.
Fico chce „standardizaci vztahů“ s Ruskem. Mluvil o změně vízového režimu vůči Rusům, o které jsme se koncem minulého týdne dozvěděli z ruských médií. Cituji Fica: „Pustili jsme se cestou vydávání víz. Nevidím důvod, proč by standardizace vztahů neměla pokračovat,“ řekl. Bude tedy Rusy pouštět na Slovensko.
Stěžoval si na Ukrajince, kvůli útokům na ropovod Družba a Putin mu dal radu, jak poškodit Kyjev. Navrhl, aby Slovensko omezilo reverzní dodávky plynu a elektřiny na Ukrajinu, to ji prý odradí od útoků na energetickou infrastrukturu, jež vede z Ruska na Západ.
Pekli spolu taktiku
Fico předvedl totálně kolaborantský, euro-kolaborantský rozhovor s Putinem. V Číně svoji cestu na oslavy v Pekingu vysvětlil: „Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro stabilitu ve světě mimořádně důležité. Být součástí takových diskuzí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě.“
Pravdu má v tom, že se vytváří autoritářský, nedemokratický blok proti Západu. Blok Čína-Indie-Rusko. Putin se sbližuje se Si Ťin-pchingem, Trumpově politice se nepodařilo Rusko od Číny odtrhnout. A Fico chce nikoli sebe, ale Slovensko k tomuto autoritářskému, antidemokratickému „řádu“ připojit.
To ale znamená, že ho musí a chce odpojit od Evropské unie, od toho, čemu říkáme Západ, od demokracie. Tady končí legrace, země Evropské unie tohle nemohou nechat být. Stejně tak nemohou nadále tolerovat proruské kroky Maďarska.
Pěstujeme si v Unii pátou kolonu, kterou Putin podporuje a která přesně vyhovuje jeho zájmům. Našim ne. Fico a Orbán rozbíjejí evropskou jednotu, a ta je dnes klíčová, pokud se chceme Rusku za pár let ubránit.
Autor je spolupracovník deníku Forum 24
