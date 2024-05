Bruselu se do tvrdého postupu proti dovozům z Číny nechce

Bidenova ministryně financí a bývalá centrální bankéřka Janet Yellenová navštívila Evropu s poměrně naléhavou misí. Apeluje, aby se Brusel k Americe připojil k tvrdému postupu vůči čínskému exportu. Tvrdí, že průmysl vyspělého světa ohrožuje příliv čínského zboží za nízké ceny, protože asijská velmoc má vybudovány obří kapacity, které musí takto využívat. Komentář Praha 6:29 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský výrobce automobilů Geely Automobile | Zdroj: Profimedia

Reakce je zatím vlažná. Bidenova vláda zvýšila cla na čínské zboží, takže na elektroauta například platí stoprocentní přirážka. Chce přesvědčit Evropu, aby se připojila k postavení obchodních bariér hlavně na zboží z oblasti zelených technologií.

Číně se nyní nedá konkurovat ve výrobní ceně elektromobilů, solárních panelů a baterií. Evropská komise aktuálně prošetřuje čínské dotace na elektroauta, jestli příliš neškodí evropskému autoprůmyslu. Ač se to může zdát absurdní, proti vyšetřování se staví Němci. Jenže jejich průmyslu sice dominují auta, ovšem BMW a Volkswagen mají v Číně továrny a je tam pro ně dobrý odbyt.

Zatímco do Ameriky se kvůli clům, které zavedl již Trump, čínská elektroauta nedovážejí, pro Evropu je to mnohem citlivější byznys.

Přituhuje

Přibližně 37 procent všech elektromobilů aktuálně dovážených do Evropy se vyrábí v Číně – tam patří čínské značky jako BYD a Geely, ale také německá elektroauta a Tesly, které se montují v tamních fabrikách. Evropa je druhým největším světovým trhem s elektromobily a dovoz do ní se loni prudce zvýšil na 11,5 miliardy dolarů, to je za tři roky osminásobek.

Tuhle ožehavou agendu veze Janet Yellenová také na aktuální zasedání G7. Jenže kde problém s nadměrnou čínskou kapacitou skončí. Pokud se od Číny odříznou velcí partneři zemí G7, což je kromě EU a Ameriky také Japonsko, Kanada a Británie, najde si nové kamarády.

Asi i proto čínský prezident navštívil Maďarsko, Srbsko a hlavně Rusko. Čínské obchodní angažmá v Africe je dávno známá věc, asijská velmoc nyní hodně investuje také v Mexiku. Rozdělení světa na přátele a nepřátele se zbožovou hranicí jen urychlí.

Že přituhuje, bylo vidět v posledním týdnu. Americký ministr zahraniční Blinken popřál ke zvolení novému tchajwanskému prezidentovi Lajemu. Čína se ohradila. Mezitím se tchajwanský výrobce polovodičů TSMC podle Bloombergu připravuje na to, jak odpálit svou čipovou továrnu v případě napadení ostrovní země Čínou a převést výrobu polovodičů do nizozemské továrny. Holt taková je teď doba.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz