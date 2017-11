Bude to na olympiádě parádní podívaná? Běda vám, jestli ne

Když jsem viděl zápasy Karjala Cupu, začal jsem se těšit na olympijský turnaj. To, co předváděli ve Švédsku a Finsku jednotlivé týmy, mě naplnilo optimismem, že i bez hráčů NHL to bude parádní podívaná.

Finové, Rusové, Švédové, ale i Kanada a v některých zápase Švýcaři i Češi hráli velmi pohledný hokej. Rychlý, přímočarý, s pohlednými kombinacemi a vším, co k modernímu hokeji patří.

I bez hvězd typu Crosbyho, bratří Sedinů, Ovečkina, McDavida, Voráčka, Laineho a dalších bude v Pchjongčchangu na co koukat. Chvílemi mi přišlo, že to snad bude i lepší hokej. Olympijský turnaj začne objevovat nové hvězdy, která zatím do NHL neodešly.

Vyrovnají se Češi favoritům?

Už teď je jasné, že favoritem budou Rusové a zřejmě i Finsko, které předvedlo asi nejkvalitnější výkony. Ze začátku, ale opravdu jen ze začátku, se zdálo, že i český tým má našlápnuto k tomu, aby sehrál nejen na Karjala Cupu, potažmo na olympijských hrách vyrovnané partie s adepty na medaile.

Poučení od Rusů, cenná výhra nad Švýcary. Na Karjala Cupu se ukázala jádra výběrů pro Pchjongčchang Číst článek

Duel se Švédskem, sice výsledkově nevyšel, ale dvě třetiny čeští hokejisté seveřanům zle zatápěli a pak doplatili na nedisciplinovanost a impotenci při hře pět na pět.

Ubojovaná bitva se Švýcarskem naznačila, že tým by mohl mít i bojovného ducha, ale pachuť, která zbyla v ústech po souboji s Ruskem, vše přehlušila.

Prohrát s tradičním a mnohými nenáviděným rivalem! A ještě takhle! To tedy byl závěr. Chci věřit tomu, že se dá český tým do února dohromady a chci tomu pomoci. Měl bych asi spustit kritiku na všechny a začít bych měl u trenéra.

Celou cestu z Helsinek o tom přemýšlím. Dívám se na unavené hokejisty, jak pospávají v sedačkách, popíjejí vodu, kolu nebo nealkoholické pivo, které jim servírují jediné usměvavé osoby na palubě, letušky.

Ani to pivo, aby spláchli hořkost porážky, si nemůžou dát. Hned z letiště musí cestovat dál. Sednou do svých vozidel a pokračují do Bratislavy, Ostravy, Brna, Plzně, prostě zpátky do práce, do svých klubů. Jsou unavení, zklamaní, že dostali výprask od Rusů.

V novinách si pak doma přečtou, jak to nezvládli, kdo kdy udělal to, anebo to špatně. Mám si tedy ještě přisadit? Můžu, ale proč?

Proč?

Tak nic, pustím se do trenérů. Vždyť přece Jandač a spol. vybírá hráče, skládá k sobě dvojice obránců a trojice útočníků. To realizační tým je hlavní příčinou, proč se nedařilo. Tak do nich …

Kubalík po porážce od Rusů: Dělali si s námi, co chtěli Číst článek

Pánové, vůbec se mi nelíbilo, jak jste míchali se sestavou. Proč, proboha jediný útok, který proti Švédům fungoval na výbornou (Birner, Kovář, Řepík) do dalšího zápasu rozdělíte a když rozdělení nefunguje, proč to nevrátíte zpátky?

Proč první útok, který viditelně zaostává v kombinaci, neudrží se v pásmu, hraje celý turnaj spolu? Proč, podle mého názoru, nejlepšího útočníka Čechů na turnaji Jakuba Klepiše neposunete ze čtvrtého útoku výš?

Proč, když dělají obránci stále ty samé chyby v napadání (lépe řečeno propadání), tak je necháváte na ledě tolik času? Proč, ….. no jo, ale tohle já nevím, proč.

Koho vzít na příští turnaj

Nevím, jestli si po utkání se Švédskem, řekli trenéři, že tenhle útok funguje a dál ho zkoušet nepotřebují. Nevím, jestli chtěli vidět mladého Nestrašila hrát celý turnaj pod tlakem. Zkrátka neznám důvody, proč tak neudělali.

Nevěřím totiž tomu, že tohle lidé, kteří se v hokeji pohybují celý život, nevidí. Musí pro to mít svůj důvod a ten prostě novinářům potažmo veřejnosti sdělovat nechtějí. Takže, byť by to bylo velice snadné, s kritikou tady raději taky počkám.

Ještě bych mohl poradit koho vzít na příští turnaj. Anebo bych mohl poradit, s kým se poradit, koho vzít na ten příští turnaj. Tak do toho. Pánové, vezměte Němce, Erata, Jordána, Koláře a nebojte se dát šanci mladým. Poraďte se s Vůjtkem, Růžičkou, Hadamczikem, Bukačem. Moment, tohle už jsem někde četl, tak to ne.

Prostě budu věřit tomu, že realizační tým má svůj plán, jak sestavit tým pro olympijský turnaj. Budu věřit tomu, že v Koreji k té parádní hokejové podívané přispějí i čeští hokejisté. Pojedu tam a běda vám, jak to tak nebude.