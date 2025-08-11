Bude Petr Fiala následovat Edvarda Beneše?

Teď jde o všechno, tvrdil Petr Fiala (ODS) v květnu, když zahajoval údajně největší předvolební tour v historii České republiky. V těchto volbách podle Fialy nejde jen o další čtyři roky vlády, ale o demokracii, bezpečnost, prosperitu a hodnoty, na kterých stojí naše společnost.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Premiér Petr Fiala (ODS)

Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Tato bezesporu vážná varování ovšem absolutně neodpovídají předvolební aktivitě vládních politiků. Premiér Fiala sice s moderátorkou Ivou Pazderkovou v rámci kampaně „Teď jde o všechno“ objel asi 11 měst, ale s předvolebními preferencemi to nic neudělalo.

Přehrát

00:00 / 00:00

Jan Vávra: Bude Petr Fiala následovat Edvarda Beneše?

Možná by situace vypadla jinak bez bitcoinové kauzy, kterou se vedení ODS snaží vysedět, ale o to více by se měli vládní politici snažit. Místo toho nastal ve vládním táboře mrtvolný klid.

Předvolební spánek koalice Spolu kontrastuje s horečnou aktivitou hnutí ANO a zejména samotného Babiše, který například na Litoměřicku – tedy v regionu, kde sám ani nekandiduje – objel tento týden za jeden den devět mítinků, každý v jiné obci nebo městě. Začal ráno v Budyni nad Ohří a skončil po půl šesté odpoledne v Roudnici nad Labem.

Jako v roce 1948?

Koalice Spolu se utěšuje, že náskok ANO zlomí v září. Je ale otázkou, jestli se to s tímhle nasazením a tímhle tempem dá stihnout. Spolu potřebuje zmobilizovat aspoň půl milionu voličů, kteří ji volili v minulých volbách a teď své zklamaní dávají najevo nechutí jít volit.

STEM: ANO mírně oslabilo, ale stále vede. Spolu si polepšilo, Stačilo! se téměř vyrovnalo Pirátům

Číst článek

Je sice pravda, že nemalá část voličů se rozhoduje až na poslední chvíli, ale politici, kteří tvrdí, že teď jde o všechno, by neměli tak blahosklonně a bohorovně spoléhat na zázračný zvrat v posledním okamžiku.

To platí dvojnásobně, pokud vedoucí závodník pelotonu evidentně zvyšuje tempo a dává do kampaně všechno. Předvolební letargie svádí k otázce, zda strany sdružené v koalici Spolu již nepočítají s porážkou, nebo zda naopak nechystají koalici s Andrejem Babišem. Neviditelní jsou zejména členové TOP 09, jediní, kteří projevují aspoň nějakou aktivitu, jsou lidovci.

Nevyužitá bitcoinová šance

Trochu jiná situace panuje v druhém vládním uskupení, kterým je hnutí STAN. Zde o různé aktivity není nouze, bohužel postrádají jasný cíl. Starostové si mysleli, že získají nějaký předvolební kapitál na bitcoinové kauze, ve které ODS – personifikovaná ministryní spravedlnosti – postupuje hodně nešikovně, ale nakonec se nebyli schopni rozhodnout, zda mají být zásadoví a odvážní, nebo naopak kolegiální a loajální.

4:44

Volby? Nejdu! Jak se z pravicových voličů stávají anarchisté

Číst článek

Nevěděli, zda mají stáhnout svého náměstka nebo požadovat odvolání ministryně nebo dokonce odejít z koalice. Nakonec se tak zamotali do vlastních protichůdných prohlášení, takže voliči si z toho nemohou odnést nic než zmatek.

Pokud se chtěli chovat rozhodně a zásadově, měli něco udělat hned na začátku, když se projednávala bitcoinová kauza ve sněmovně a hlasovalo se o nedůvěře vládě. Teď už ukazují jen svoji nerozhodnost, což voličům určitě neimponuje.

Andrej Babiš bojuje, jako by mu šlo o život. Naši demokraté ale nebojují ani do lehkého zapocení – abychom zůstali u sportovní terminologie. Skoro to připomíná střet demokratů s komunisty v roce 1948, kdy demokraté také neměli jasný a realistický plán a mysleli si, že jsou na partičce tenisu, zatímco komunisté šli tvrdě do ringu jako boxeři.

Toto selhání demokratů traumatizuje českou společnost do dneška. Pokud jde v těchto volbách opravdu o všechno, neměl by Petr Fiala následovat Edvarda Beneše a stejně jako on otevřít dveře k vládě likvidátorům demokracie.

Autor je publicista

Jan Vávra Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme