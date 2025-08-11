Bude Petr Fiala následovat Edvarda Beneše?
Teď jde o všechno, tvrdil Petr Fiala (ODS) v květnu, když zahajoval údajně největší předvolební tour v historii České republiky. V těchto volbách podle Fialy nejde jen o další čtyři roky vlády, ale o demokracii, bezpečnost, prosperitu a hodnoty, na kterých stojí naše společnost.
Tato bezesporu vážná varování ovšem absolutně neodpovídají předvolební aktivitě vládních politiků. Premiér Fiala sice s moderátorkou Ivou Pazderkovou v rámci kampaně „Teď jde o všechno“ objel asi 11 měst, ale s předvolebními preferencemi to nic neudělalo.
Možná by situace vypadla jinak bez bitcoinové kauzy, kterou se vedení ODS snaží vysedět, ale o to více by se měli vládní politici snažit. Místo toho nastal ve vládním táboře mrtvolný klid.
Předvolební spánek koalice Spolu kontrastuje s horečnou aktivitou hnutí ANO a zejména samotného Babiše, který například na Litoměřicku – tedy v regionu, kde sám ani nekandiduje – objel tento týden za jeden den devět mítinků, každý v jiné obci nebo městě. Začal ráno v Budyni nad Ohří a skončil po půl šesté odpoledne v Roudnici nad Labem.
Jako v roce 1948?
Koalice Spolu se utěšuje, že náskok ANO zlomí v září. Je ale otázkou, jestli se to s tímhle nasazením a tímhle tempem dá stihnout. Spolu potřebuje zmobilizovat aspoň půl milionu voličů, kteří ji volili v minulých volbách a teď své zklamaní dávají najevo nechutí jít volit.
Je sice pravda, že nemalá část voličů se rozhoduje až na poslední chvíli, ale politici, kteří tvrdí, že teď jde o všechno, by neměli tak blahosklonně a bohorovně spoléhat na zázračný zvrat v posledním okamžiku.
To platí dvojnásobně, pokud vedoucí závodník pelotonu evidentně zvyšuje tempo a dává do kampaně všechno. Předvolební letargie svádí k otázce, zda strany sdružené v koalici Spolu již nepočítají s porážkou, nebo zda naopak nechystají koalici s Andrejem Babišem. Neviditelní jsou zejména členové TOP 09, jediní, kteří projevují aspoň nějakou aktivitu, jsou lidovci.
Nevyužitá bitcoinová šance
Trochu jiná situace panuje v druhém vládním uskupení, kterým je hnutí STAN. Zde o různé aktivity není nouze, bohužel postrádají jasný cíl. Starostové si mysleli, že získají nějaký předvolební kapitál na bitcoinové kauze, ve které ODS – personifikovaná ministryní spravedlnosti – postupuje hodně nešikovně, ale nakonec se nebyli schopni rozhodnout, zda mají být zásadoví a odvážní, nebo naopak kolegiální a loajální.
Nevěděli, zda mají stáhnout svého náměstka nebo požadovat odvolání ministryně nebo dokonce odejít z koalice. Nakonec se tak zamotali do vlastních protichůdných prohlášení, takže voliči si z toho nemohou odnést nic než zmatek.
Pokud se chtěli chovat rozhodně a zásadově, měli něco udělat hned na začátku, když se projednávala bitcoinová kauza ve sněmovně a hlasovalo se o nedůvěře vládě. Teď už ukazují jen svoji nerozhodnost, což voličům určitě neimponuje.
Andrej Babiš bojuje, jako by mu šlo o život. Naši demokraté ale nebojují ani do lehkého zapocení – abychom zůstali u sportovní terminologie. Skoro to připomíná střet demokratů s komunisty v roce 1948, kdy demokraté také neměli jasný a realistický plán a mysleli si, že jsou na partičce tenisu, zatímco komunisté šli tvrdě do ringu jako boxeři.
Toto selhání demokratů traumatizuje českou společnost do dneška. Pokud jde v těchto volbách opravdu o všechno, neměl by Petr Fiala následovat Edvarda Beneše a stejně jako on otevřít dveře k vládě likvidátorům demokracie.
Autor je publicista
