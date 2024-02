Bude slovenský premiér Fico pokračovat v únosu právního státu?

Podstatou schválených změn je zrušení Úřadu speciální prokuratury, který se zabýval zvlášť závažnými trestnými činy, mimo jiné i těmi, které se týkaly korupce. Vedle toho se novela týká i snížení trestů za ekonomickou kriminalitu, kratší by měla být i lhůta za promlčení majetkové trestní činnosti. Překvapivě bylo do novely zahrnuto i zkrácení lhůty pro promlčení znásilnění.

Prezidentka Zuzana Čaputová dává již dlouhodobě najevo, že se změnami nesouhlasí. Jako důvod uvádí, že novela trestního zákona byla přijata ve zkráceném legislativním řízení. K tomu podle ní nebyl důvod. Hlavě státu také vadí, že tak zásadní změny nebyly doprovázeny širokou odbornou diskusí.

Prezidentka uvedla, že udělá vše pro to, aby novela nenabyla účinnost. V praxi by to mohlo znamenat, že ji bude vetovat a trestní zákon by se vrátil do parlamentu. Tam by ho pak současná vládní koalice znovu schválila, protože má většinu na prolomení prezidentského veta. Prezidentce by pak ještě zbyla možnost napadnout novelu před Ústavním soudem.

Novela trestního zákona není žádnou technickou změnou, ale má hluboký dopad na celou slovenskou společnost. Jestliže začne platit, může se stát, že budou promlčeny velké kauzy některých známých slovenských oligarchů, jakou jsou Jaroslav Haščák nebo Miroslav Výboh.

Definitivně utnuté by mohlo být i vyšetřování letité kauzy Gorila, která je symbolem příliš těsných, a tím pádem nezdravých vazeb klíčových politiků na nejvýznamnější podnikatele. Nižší tresty mohou také vést k tomu, že budou pobízet pachatele k páchání trestné činnosti.

Mnozí slovenští občané si danou souvislost uvědomují, a proto už několik týdnů proti plánům vlády demonstrují. Protivládní protesty za účasti tisíců lidí zasáhly celou zemi. Reagovala už i Evropská komise, která Slovensko varovala před přijetím novely. V krajním případě se může stát, že země by přišla o více než 900 miliónů eur z plánu obnovy.

Schválení novely trestního zákona bude mít také dopad na slovenskou opozici. Až na výjimky se její hlavní strany snažily v minulých týdnech táhnout za jeden provaz a společně zabránit přijetí novely. V parlamentu pořádaly obstrukce, na sociálních sítích jejich zástupci prováděli osvětovou kampaň a vysvětlovali, k čemu změny povedou.

V každém případě ale byl odpor proti rušení speciální prokuratury něco, co opozici spojovalo. Teď, když téma pominulo, bude muset najít jiné způsoby, jak na sebe upozornit, jak zabránit dalšímu Ficovu volebnímu vítězství. Bez společného postupu to nepůjde.

Úspěchem při rušení speciální prokuratury se může Fico cítit povzbuzený k dalším krokům, které mají oslabit instituce Slovenské republiky. Obavy z únosu právního státu, před kterým varují protivládní demonstranti, se mohou stát smutnou skutečností.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu