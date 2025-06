Největší radost z posledních průzkumů volebních preferencí musí panovat u Tomia Okamury. SPD od spojení s dalšími třemi stranami systematicky posiluje a předběhla dříve stabilně třetí hnutí STAN. Okamurovi se daří mobilizovat své příznivce – podle výzkumníků – zejména na úkor Andreje Babiše. Komentář Praha 16:30 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura (vlevo) a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci opozičních stran ANO a SPD po opuštění jednacího sálu na mimořádné schůzi Sněmovny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je samozřejmě otázkou, nakolik jde o dočasný výkyv, nebo o setrvalý trend. Navíc se ještě naplno neprojevily důsledky bitcoinové kauzy, která může definitivně sfouknout ještě skomírající možnost, že by koalice Spolu mohla dohnat hnutí ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Vávra: Bude vláda reagovat na radikalizaci opozice?

Andrej Babiš již na posilování SPD reagoval. Na setkání s voliči v Holýšově na Plzeňsku připustil nějakou formu vlády s SPD, protože ANO má prý na různé věci podobný názor. Na druhou stranu by Babiš ale chtěl vládnout spíš sám, jen by si od SPD – nebo od Stačilo – půjčil odborníky.

Zároveň potvrdil, že nejlepším partnerem by byli Motoristé, kteří se ale potácejí pod pětiprocentní hranicí a kategoricky odmítl vládu s někým z pětikoalice.

To by se prý musel sám ze sebe pozvracet. Ideální by ale podle Babiše bylo změnit volební systém na většinový, protože by pak vládl úplně sám a nemusel by dělat žádné kompromisy. Tak jako je nedělá Donald Trump.

Vůdce pro dnešní nebezpečnou dobu

Babišova frustrace z představy Tomia Okamury jako prvního místopředsedy vlády může vyvolávat zlomyslnou radost, ale důsledky jejich jakékoli spolupráce veselé nebudou. Posilování SPD ukazuje na postupující radikalizací voličů antisystémových stran, která nutí Babiše být ještě větším nacionalistou a populistou.

Na setkání s voliči v Pelhřimově už zaútočil na Ukrajince s tím, že pomoc ukrajinským matkám znamená méně peněz pro české samoživitelky.

Sbližování ANO s SPD nebo Stačilo znamená, že budoucí česká vláda bude silně nacionalistická a bude spolu s Maďarskem a Slovenskem oslabovat Evropskou unii a podrývat její obranyschopnost před ruskou hrozbou.

Propast mezi ANO a Spolu se mírně zvětšuje. Stačilo! kleslo na hranici pěti procent Číst článek

Babiš ve spojení s antisystémovými stranami bude též usilovat o změny politického systému, spočívající v omezování pravomocí demokratických institucí směrem k vládě silného vůdce. Nakonec Babišův učitel Fico už volá po diktatuře východního typu.

Za současné mezinárodní situace tedy vzbuzuje výhled na vládu ANO, SPD a Stačilo značné obavy.

Ekonomické prognózy jsou nejisté, válečných konfliktů přibývá, Rusko – povzbuzované Trumpem – je stále agresivnější a Trump stále nevypočitatelnější. Bezpečnost a aspoň nějakou prosperitu nám může zajistit jen jednotná a silná EU, kterou se ale Babiš bude snažit oslabit.

Bohužel Babiš nemá ze strany demokratických stran protihráče, který by proti jeho nacionalistické vizi postavil evropskou alternativu. Vládní strany jsou paralyzovány Blažkovou kauzou, bojí se, co všechno ještě může vyplavat a netuší, zda se mají od ODS distancovat nebo naopak doufat, že společně s ní celou patálii vysedí.

Premiér Fiala pořádá uzavřené mítinky, na kterých je minimalizována možnost položit nepříjemnou otázku a kde opakuje, že vše je v pořádku a vláda udělala, co bylo potřeba. Ukazuje se, že Petr Fiala není politický vůdce pro dnešní nebezpečnou dobu a spíš se už jako premiér jen trápí.

Máme-li použít příklad ze sousedství, připomíná Fiala bývalou německou kancléřku Merkelovou, která se také snažila všechny problémy vysedět a dodnes nepochopila, co dělala špatně.

ODS i naše vláda by spíš než Merkelovou potřebovaly nějakého rázného, obratného, ale demokratického politika typu Friedricha Merze. Jenže v Čechách se takoví politici asi nerodí.

Autor je publicista