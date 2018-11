Buďme, prosím, radikální

Před pár týdny vyšly dvě apokalyptické zprávy. Děsí mě tiché sezení na zadku a čekání, která apokalypsa, naznačená v obou zprávách, se naplní dřív. 7:00 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akce navázaly na dopolední pochod za zachování limitů těžby, kterého se u Horního Jiřetína zúčastnily víc než dvě stovky lidí. Smyslem akce je upozornit na změny klimatu a její důsledky, uvedli organizátoři. | Zdroj: Limity jsme my

Před pár týdny vyšly dvě apokalyptické zprávy: nejdřív zpráva mezivládního klimatického panelu OSN, později ještě veselejší zpráva o biodiverzitě Světového fondu na ochranu přírody.

Jen rychle shrnu, co říkají. Pokud to víte, klidně přeskočte. První zpráva:

Oproti konci 19. století jsme planetu ohřáli o 1,0 ± 0,2 stupně.

Dosud se počítalo s tím, že záplavy, vlny veder, neúroda, likvidace života v oceánech – a s nimi související společenské pohyby – začnou být kritické při ohřátí planety cca o 2 stupně. Nová data ukazují, že změny jsou rychlejší, kritické změny nastanou už při zvýšení teploty o 1,5 stupně.

Někde mezi 1,5 a 2 stupni roztají ledovce a hladina moří se postupně zvedne o několik metrů.

Zbývá tedy půl stupně. Pokud chceme zabránit krizi, nestačí dosavadní závazky, které státy slíbily před třemi lety v rámci Pařížské dohody. Podle vědců je třeba „rapidní, dalekosáhlá a bezprecedentní změna ve všech aspektech společnosti“. Deadline je rok 2030. Pokud to do 12 let nestihneme, smůla.

Zpráva o životě na planetě:

Mezi lety 1970 a 2014 se populace obratlovců zmenšily o 60 procent. V Jižní a Střední Americe je to 89 procent. Zrychluje kácení tropických pralesů, ve kterých je biodiverzita nejvyšší.

Zmizelo taky 83 procent sladkovodních živočichů.

Dramatický je úbytek včel a jiných opylovačů.

Příčinou je hlavně zemědělství a zábory půdy. Jen asi čtvrtina souše je bez lidských zásahů. V roce 2050 to bude desetina.

„Můžeme být poslední generace, která s tím může něco udělat. Rozhodne se do roku 2020,“ píšou vědci.

Mimochodem, mezi stovkami vědců, kteří pracovali na obou zprávách, není ani jeden Čech.

Co s tím? (Tedy pokud vás zajímá, co s tím.)

První možnost: můžete přestat jíst maso a jezdit autem. Budete pak líp spát. Ale klimatickou změnu nezastavíte.

„Individuální boj proti klimatické změně je myšlenka z 80. let, kdy jsme na tom ještě nebyli tak zle,“ píše web The Outline.

Dobrovolná skromnost je podle něj překonaná idea, která sama o sobě problém nevyřeší. Podobně se vyjadřuje i zpráva klimatického panelu: pomůže, ale nestačí.

„Ve skutečnosti je jediná věc, kterou můžete sami za sebe udělat,“ pokračuje citovaný článek. „Volte politiky, kteří považují klimatickou změnu za okamžitou existenciální hrozbu. Protože přesně to je.“

Well, ve Spojených státech to asi dává smysl. Co v Česku? Vybavíte si poslance nebo senátora, pro kterého je téma klimatická změna? Nebo cokoliv, co se děje za hranicemi Česka? Haha.

Hlas pro někoho takového by skoro jistě propadl. Tahle varianta u nás nepřipadá v úvahu.

Taky nemusíte dělat nic. Proč taky, v Česku se nic důležitého neděje. O všem podstatném se rozhoduje v USA, Číně,

To ani omylem.

Na seznamu stovky největších znečišťovatelů ovzduší na planetě, podle kterého je za dvě třetiny globálních emisí zodpovědná stovka velkých firem, je i česká společnost Czech Coal. Je padesátá s podílem 0,3 procenta na vypuštěném CO2. Tykačova firma těží hnědé uhlí na Mostecku a obchoduje s povolenkami k produkci skleníkových plynů na pražské burze.

Pořád vám to připadá moc daleko?

Právě na Mostecku každoročně na pár hodin blokuje těžbu hnutí Limity jsme my. Je u toho hysterické, radikální, často demagogické, z jejich slovníku mám občas rudo před očima, nemají jiné životaschopné řešení.

Jako dobře vychovaný středostavovský synek s tím mám problém. Jenže v zemi, kde ministr životního prostředí pravidelně hájí zájmy průmyslu před přírodou, mi hysterická blokáda přijde smysluplnější než nekonečné pokusy o diskuzi, kompromis, konsenzus. Mluvíte se zdí.

Děsí mě radikální hnutí. Ale mnohem víc mě děsí potiché sezení na zadku a čekání, která apokalypsa, naznačená v obou zprávách, se naplní dřív.

Tak buďme, prosím, radikální.

Ostatně, co je tak radikálního na tom, že chceme přežít?