Buďme rádi za slovenský proevropský ostrov

Radost mohl mít Fico naopak z toho, že se mu podařilo uspořádat schůzku, na níž se tři nejvyšší ústavní činitelé, tedy premiér Fico, prezident Andrej Kiska a předseda Slovenské národní rady a šéf vládní Slovenské národní strany Andrej Danko jasně přihlásili k prozápadní orientaci Slovenska a ke snaze stát se součástí jádra Evropské unie, pokud se něco takového v příštích letech vytvoří.

I když Robert Fico zároveň dodal, že tím nechce vůbec komentovat výsledek českých parlamentních voleb, tak ho tímto výrokem samozřejmě komentoval. Protože takové náhody, jako uspořádání takové demonstrativní schůzky hned po českých volbách se prostě v politice nestávají.

Výsledek českých parlamentních voleb pro slovenské unijní ambice dobrou zprávou a důvodem k radosti není. A to přesto, že se poprvé v historii stane, že politicky nejsilnější figurou Česka bude v osobě Andreje Babiše rodilý Slovák.

Pro slovensko-české vztahy, které se od i tímto detailem viditelně zbytečného rozdělení federace vyvíjely 25 let víc než dobře, může být premiérské angažmá Andreje Babiše zatěžkávací zkouškou. Pokud se v příštích měsících a letech převáží nálady Čechů výrazně v neprospěch Babiše, mohou to odnést všichni Slováci, nejen ti žijící v Česku, ale i ti za řekou Moravou.

Bratrská pomoc

Jestliže teď už Babišovo Česko v unijní politice zůstane i v příštích čtyřech letech u koruny a na polsko-maďarské vzdálené orbitě evropské politiky, tak se Slovensku ještě výrazněji vzdálí a Bratislava tak ve svém evropském snažení přijde o svého klíčového spojence, na kterého se mohla vždy spolehnout.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nemluvě o tom, že Polsko a Maďarsko se svojí demontovanou demokracií už dnes jako partneři slovenskou proevropskou politiku spíše zatěžují, než by jí pomáhali. Samozřejmě, v Česku ještě zdaleka nejsou rozdány povolební karty a možná ani sám Andrej Babiš neví, jak to s jeho vládou dopadne, o evropské politice nového kabinetu nemluvě.

Jeho první vystoupení, kde se přihlásil k Západu, EU a NATO, bylo navíc uklidňující. Ale je skutečně možné, že Slovensko se tím proevropským ostrovem nakonec stane.

Pro Česko bude důležité, že tento ostrov existuje. Tak jako bylo pro Slováky v mečiarovských 90. letech důležité, že vedle něj bylo jasně demokratické a prozápadní Česko, jehož prezidentem byl Václav Havel. Česko, které Slovensku potom pomohlo dotáhnout se do NATO a EU.

Doufejme, že nám Čechům, pokud to bude třeba, za pár let Slovensko tuto pomoc z konce 90. let někdy po roce 2021 vrátí.

Autor je redaktorem MF DNES.