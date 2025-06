V 90. letech, kdy byl Václav Klaus na vrcholu politického vlivu, koloval vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi Václavem Klausem a Pánembohem? Bůh si nemyslí, že je Klaus.“ Mně se tento vtip vybavil poté, co jsem se seznámil s nedávným projevem Nikity Michalkova v ruské Státní dumě. Michalkov byl dříve světoznámým filmovým režisérem a nyní je už dlouho jedním z hlavních propagandistů Putinova režimu. Komentář Moskva 6:30 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik | Zdroj: Reuters

V ruském parlamentu mimo jiné řekl: „Podstatu našeho prezidenta jsem pochopil, když mi před mnoha lety, myslím v roce 2002, když jsme s ním mluvili, řekl: ‚Představte si, čím jsem byl a čím jsem se stal. Cožpak to Hospodin učinil jen proto, abych dojedl to, co nestihli dojíst jiní‘?“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Bůh si nemyslí, že je Putin

Vladimir Putin se tedy domnívá, že je pověřen pravoslavným Pánembohem, aby splnil úkol. Musí prý vrátit ruský stát do jeho přirozených hranic, což byl podle Putina Sovětský svaz.

Nikdo Putinovi tuto představu nevymlouvá. Ba právě naopak.

Putina prý přivedl Bůh

V roce 2005 se v Nižněnovgorodské oblasti objevila žena, která si říkala mátuška Fotinja Světonoška, hovořila o sobě jako o novém Kristu a hlásala, že Putin zopakoval pozemskou cestu apoštola Pavla, když nejprve v KGB pronásledoval křesťany a pak se obrátil k pravoslaví.

Výdaje na zbrojení zatěžují rozpočet a zvyšují inflaci. Chceme je snížit, tvrdí Putin Číst článek

Šířila spolu se svou sektou Rusko oživující názor, že Putina přivedl Bůh, aby nahradil Borise Jelcina, který se nacházel na „nižším stupni vývoje - mamonu a závisti“. Shromáždění a demonstrace, domnívala se mátuška, pouze brání Putinovi projevit „ducha apoštola Pavla“. Podle ní je slovo „demonstrace“ odvozeno od slova „démon“.

Začátkem roku 2012 Putinova ikona v chrámu sekty začala údajně vylučovat myrhu, což je v pravoslaví považováno za zázrak. Prý se zázrak stal díky víře lidí v Putinův zvláštní osud.

„Pozor! Od 19. ledna 2012 byla v chrámu obnovena a myrhou zalita ikona Vladimira Putina, stejně jako jeho posvěcený portrét. Pán nám dává taková znamení své milostivé přítomnosti,“ uvedla mátuška. Čistě náhodou se to odehrálo pár měsíců před volbou hlavy ruského státu, kdy se do Kremlu měl vrátit zrovna Putin.

Bůh nám prý Putina poslal

Spisovatel Alexandr Prochanov, který se hrdě hlásí do pozice hlavního ideologa ruského nacionalismu, se k Putinově spřízněnosti s Hospodinem vrátil opakovaně. V roce 2011 v rozhlase řekl: „Takže Bůh nám posílá Putina, Bůh nám ho poslal.“

26:18 Klíč ke Kremlu. Kdo je ‚kolektivní Putin‘? Číst článek

Ve svém televizním dokumentu Pátá říše z roku 2018 Prochanov rozvíjí myšlenku, že velmoc je posvátným smyslem ruské existence, po národní katastrofě v roce 1917 ji obnovil Stalin a po stejné katastrofě v 90. letech Putin. A v obou případech se to podle Prochanova neobešlo bez zásahu shora.

Carské impérium bylo třetím Římem, Stalinovo rudé impérium bylo čtvrtým a dnešní Rusko se musí stát pátým Římem v čele s Bohem vyvoleným Vladimirem Putinem, uzavřel ideolog ruského nacionalismu.

To už se může i v Rusku vyprávět vtip, že rozdíl mezi Bohem a Putinem je v tom, že Bůh si nemyslí, že je Putin.

Autor je komentátor serveru novinky.cz