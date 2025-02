Po dlouhém, neúspěšném a v mnoha ohledech určitě ponižujícím vyjednávání se Sociální demokracie správně rozhodla, že spolčování se Stačilo! by už tak dost pošramocenou stranu mohlo definitivně dorazit. Vypadá to, že se SOCDEM rozhodla jít svou vlastní cestou. Je to nejspíš strategie bez větších šancí na úspěch, ale zcela objektivně má Jana Maláčová složitou situaci a špatné startovací podmínky. Komentář Praha 16:30 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová povede sociální demokraty | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Nejen proto překvapila nová kampaň SOCDEM s názvem Bydlení je naše zbrojení. Ta bohužel aspiruje na jedno z nejhorších politických hesel v naší nedávné historii – a že těch strašných už bylo až moc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: „Bydlení je naše zbrojení“ aspiruje na jedno z nejhorších politických hesel

Krize bydlení je zásadní problém, se kterým žádná z posledních vlád nedokázala nebo nechtěla cokoliv udělat. Nejblíže tomu byl bývalý pirátský předseda Ivan Bartoš – ani on ale nedokázal na tak komplexní problém nahlédnout v šíři, který si zasloužil.

Z části zkrátka proto, že by to požadovalo mnohem tvrdší zásahy v oblasti daní, především proti lidem s investičními nebo spekulačními byty. A také změnu v přístupu k lidem v nájmu, pro které je dnes jedinou přístupnou politikou dávka na bydlení.

Většinou totiž dostávají nájemní smlouvy jen na jeden jediný rok, což majitelům umožňuje ceny za bydlení neustále zvedat a nájemníky ponechávat v nejistotě.

Krize bydlení? Už dlouho...

Sociální demokraté mají pravdu: Bydlení v Česku je nejméně dostupné z celé Evropy. Koupit si vlastní byt je pro pracující střední třídu, která nemá oporu v rodinném jmění nemožné. Nájmy ukrajují významnou část příjmů domácností.

Starší domy v Česku koncem roku meziročně zdražily o sedm procent, vychází z analýzy Číst článek

Zcela chybí bydlení pro sociálně slabší skupiny, které u nás zpravidla uvíznou v rukou obchodníků s chudobou. Stát ani obce nestaví, což vede ke spirále nedostupnosti a také k tomu, že v určitých regionech prostě chybí některé profese.

Komerční výstavba je pak zcela odtržená od sociální reality v Česku a znovu míří především na investiční majitele nemovitostí, které neumíme správně zdanit. Kruh se tím uzavírá.

Vše kolem bydlení je mnohem důležitější než se nám politici snažili v minulých letech namluvit. Je to jeden z největších problémů, které Česko má a zasahuje široké vrstvy. Je zcela správně, že se SOCDEM rozhodla na něj zaměřit. Jenže to udělala způsobem, nad kterým zůstává rozum stát.

Proč zrovna taková kampaň?

Jsme v jedné z nejvíce kritických situací – pokud jde o geopolitiku, a to za poslední roky. Trumpovo agresivní chování vůči Evropě, lísání se k Rusku a nenasytná snaha vytěžit válkou zbídačenou Ukrajinu, nás vrhla do zásadního stavu ohrožení. Stavět kampaň tak, že to vypadá, že zbrojení je vedlejší, je nezodpovědné.

Reformu antimonopolního úřadu vládě předložím, i když ji resorty ODS nechtějí, říká ministr Kulhánek Číst článek

Jana Maláčová sice tvrdí, že heslo má symbolizovat skutečnost, že by se do bydlení mělo investovat stejně jako do zbrojení, ale toto vysvětlení nestačí.

SOCDEM, která se pořád tváří, jakoby šlo o stranu s podporou 30 procent voličstva, mohla bydlení tematizovat jinak, klidně trochu bulvárně, proč ne, ale ne takhle.

Heslo, které zvolili, totiž na stranu vrhá velmi podivný stín: Jako, kdyby si vážnost situace ani neuvědomovali. Pak jsou ale v postojích k válce na Ukrajině tak trochu na stejné myšlenkové lodi, jako lidi typu Fico. Ani jedno není dobře.

Autorka je publicistka a dokumentaristka