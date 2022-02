Čapí hnízdo se pro Babiše mění v noční můru

Jedna věc byla na přístupu Andreje Babiše (ANO) ke kauze Čapí hnízdo přece jen sympatická: že v minulosti souhlasil se svým vydáním k trestnímu stíhání. V roce 2017 dokonce sebevědomě vyzval poslance: „Já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo.“ Komentář Praha 22:06 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš představil stínovou vládu hnutí ANO | Foto: Michal Turek | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Babiš tak – asi spíše bezděky – přitakal zásadě, že poslanecká imunita má být využívána v záležitostech, které se bezprostředně týkají politické činnosti. To určitě není případ Čapího hnízda, ve kterém jde o podezření z padesátimilionového dotačního podvodu – toho se měl Babiš dopustit jako byznysmen.

Babišova otočka

Nyní ale, kdy se blíží už třetí hlasování sněmovny o jeho vydání k trestnímu stíhání, je to dost jinak s Babišovou touhou po vyjevení pravdy.

Expremiér rozeslal zákonodárcům čtyřstránkový dopis, ve kterém je mimo jiné přesvědčuje o tom, že na základě policejní žádosti nemohou „kvalifikovaně posoudit, zda tam uvedená podezření jsou důvodná a průkazná“.

Přitom Andrej Babiš i jeho právníci dobře vědí, že zákonodárci nemají co posuzovat průkaznost jakýchkoliv podezření. Ale jen umožnit, aby tak mohli u člena Parlamentu činit vyšetřovatelé nebo soudy.

Proč ale Babiš otočil a najednou nechce být zbaven imunity?

Tak předně není ve vládě, ale v opozici. Jako premiér mohl žít v představách, že jeho postavení nejmocnějšího muže v zemi mu umožní ať již přímo, nebo nepřímo ovlivňovat průběh kauzy. A že nebyl až tak daleko od reality, svědčí už šest let se táhnoucí vyšetřování, ke kterému patřily i nevyzpytatelné kotrmelce či neobhajitelné prodlevy dozorujícího státního zástupce.

Ještě před parlamentními volbami Babiš asi příliš nepochyboval o tom, že zůstane ve Strakově akademii i po sečtení výsledků. Teď přišlo vystřízlivění a s ním asi i noční můra zvěstující, že skutečně může být rychle pohnán před soud.

Nové důkazy

Babišovy obavy mohl přiživit i web Neovlivní, který napsal, že státní zástupce Jaroslav Šaroch už informoval své nadřízené, že pokud Parlament zbaví Andreje Babiše imunity, je připravený ho poslat před soud. A to už v řádu několika týdnů.

Stejný web také loni v červnu přinesl zprávu, že Šaroch už má v rukou všechny potřebné důkazy a že „důkazní situace se v posledních měsících vyšetřování změnila v Babišův neprospěch“. Podle webu měli upřesnit své dřívější výpovědi pracovníci britské banky HSBC. A to tak, že potvrdili hodnověrnost dokumentů, ve kterých manažeři Agrofertu v žádosti o stamilionovou půjčku pro farmu Čapí hnízdo uvedli jako jejího vlastníka Babišův holding.

Jestliže se tyto informace potvrdí a Andrej Babiš stane před soudní stolicí, tak to bude tvrdá rána pro jeho plány na podzimní prezidentskou kandidaturu. Do prezidentských voleb zbývá ještě dost dlouhá doba a klidně by se mohlo stát, že začátek soudního procesu se sejde s vrcholící volební kampaní.

Ale hlavně si představme tu mizérii a ostudu pro stát, pokud by se o nejprestižnější funkci v zemi ucházel kandidát, který má na krku soud. A přesvědčoval by veřejnost, že tak nečiní hlavně proto, aby unikl hrozícímu žaláři.

Tváří v tvář takovým chmurným vyhlídkám jen vyniká selhání lidí zodpovědných za vyšetřování a dohled nad kauzou Čapí hnízdo, kteří ji nedokázali nebo nenašli odvahu rychleji posouvat k jasnému rozuzlení.

Autor je publicista.