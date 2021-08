Čapí hnízdo nemá konec. Určitě ne dobrý

Člověk si koleduje, že čtenář okamžitě přestane číst a posluchač vypne rádio, jen když ta dvě slova zaznějí: Čapí hnízdo. Bohužel, nejde to jinak. Je to nekonečný příběh – málokdo si už pamatuje, kdy vlastně začal, a nikdo nemá ponětí, kdy a jak skončí. Jen si zkuste vzpomenout, jaký byl svět a váš život v době, kdy se odehrávaly zásadní momenty téhle kauzy. Komentář Praha 6:29 21. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská farma Čapí hnízdo spadající do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Třeba v roce 2008, kdy měl miliardář Andrej Babiš údajně spáchat dotační podvod tím, že si sáhl na 50milionovou evropskou dotaci na přestavbu rozpadlého areálu kdesi ve středních Čechách.

Nebo v březnu 2016, kdy se kvůli tomu sešla sněmovna na mimořádné schůzi, kterou nikdy formálně neukončila. Případně v srpnu 2017, tedy přesně před čtyřmi lety, když policie poprvé požádala sněmovnu o vydání poslance Babiše (ANO) k trestnímu stíhání.

Takových milníků najdeme v příběhu Čapího hnízda spousty a fascinující na nich je jedna věc: ony brežněvovské rozměry času, jak to kdysi pojmenoval ústavní právník Vojtěch Cepl.

I Malá může mít pravdu

Možná vám to připadá jako včera, případně, což je pravděpodobnější, si to už vůbec nevybavujete, ale na začátku září uplynou už dva roky od rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha, který stíhání Babiše a dalších obviněných zastavil.

V prosinci 2019 vrátil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman případ zase do hry a od té doby čekáme. Výsledek jsme se měli dozvědět do konce srpna, ale jak nám nedávno sdělila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, není to vůbec jisté.

A možná bychom si měli přát, aby žalobce Šaroch se svým definitivním verdiktem vydržel až po volbách. Tahle kauza už nemá dobré řešení. Pokud Šaroch pošle premiéra před soud, zařídí mu tím efektní závěr kampaně: Nedokáží mě porazit ve volbách, zkoušejí mě aspoň zavřít, bude tvrdit Babiš, přičemž se samozřejmě nebude unavovat vysvětlováním, kdo jsou „oni“, kteří dokáží zkonstruovat tak složité spiknutí proti nejmocnějšímu muži v zemi.

Nebo Šaroch stejně jako před dvěma lety stíhání zastaví a pak si spolu s Andrejem Babišem budeme klást zcela legitimní otázku, jestli je opravdu normální, aby policie a státní zastupitelství čtyři roky držely člověka v pozici sprostého obviněného a pak řekly pardon, vlastně se nic nestalo.

Čapí hnízdo přepsalo už několik pravidel a rekordů. Pokud se příběh protáhne přes říjnové volby, bude muset sněmovna znovu hlasovat o tom, zda Andreje Babiše zbaví imunity. Celkově již potřetí – nic podobného jsme nikdy nezažili.

Stejně jako nepamatujeme trestně stíhaného člena vlády, který by okamžitě neodstoupil. Andrej Babiš se naopak v této situaci předsedou vlády stal. Samozřejmě platí, že je až do definitivního rozhodnutí stále nevinen a při délce celé kauzy se skutečně o něco složitěji pronášejí ona kdysi platná moudra, že pro politiky platí presumpce viny a že se má člověk do politiky vrátit teprve tehdy, až své jméno očistí.

(Případ devět let stíhané Vlasty Parkanové je ovšem v tomhle směru ještě mnohem strašlivější záležitost, a pokud skončí tak, jak to teď vypadá, tedy nevinou bývalé ministryně obrany, někdo na státním zastupitelství za to musí nést odpovědnost.)

V lednu 2018 pronesla poslankyně hnutí ANO a několikadenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá výrok, na nějž spousta lidí reagovala výsměchem a rozhořčením: „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“

I poslankyně Malá může mít někdy bohužel pravdu. Nestalo se nic, jen obyvatelstvo zase o něco méně věří, že se v Česku lze v horizontu lidského života dovolat spravedlnosti. A ten pocit musejí nutně sdílet příznivci i odpůrci předsedy vlády.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy