Další Matovičův neúspěch, slovenská prezidentka vetovala protiinflační balíček

Když slovenská vláda a následně i parlament nedávno schvalovaly protiinflační opatření, stalo se to v rekordně krátkém čase. Zákon byl přijatý během šesti dní. Takzvaný protiinflační balíček navrhnul ministr financí Igor Matovič a veřejnosti ho představil jako pomoc rodinám. Komentář Praha 6:33 9. června 2022

Součástí balíčku je zvýšení dětských přídavků, daňový bonus na dítě a takzvané kroužkovné, tedy podpora kroužků pro děti. Nezahrnuje ale například jakoukoli pomoc seniorům.

Po přijetí balíčku se rozpoutala na Slovensku rozsáhlá diskuse. Ministr hospodářství ho kritizuje kvůli tomu, že není jasné, z čeho se bude suma 1,2 miliardy eur na pokrytí balíčku hradit.

Své stanovisko vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová, když část zákona vetovala s odůvodněním, že institut zkráceného řízení byl použitý v rozporu s ústavou. Podle ní totiž nenastaly mimořádné okolnosti, které by k němu opravňovaly. Nehledě na to, že odmítnutý zákon měl platit až od ledna příštího roku, takže objektivní důvod, proč ho rychle protlačit Národní radou, neexistoval. Jak hlava státu dále uvedla, pokud parlament zákon po jejím vetování přehlasuje, obrátí se na ústavní soud.

Rozhodnutí prezidentky, která je povoláním právnička, se všeobecně očekávalo. Čaputová totiž dlouhodobě kritizuje, že vláda nechává schválit zákony ve zkráceném řízení. To mimo jiné znamená, že nemusí být vždy dost času na důslednou diskusi. Výsledkem jsou pak nejrůznější nedodělky a slepence, které jsou napadnutelné u ústavního soudu.

Matovič jako neřízená střela

Autor balíčku Igor Matovič si to musel uvědomovat, přesto prezidentku obvinil, že odmítá pomoc rodinám. Přitom je to všechno trochu jinak.

Čaputová podporu rodinám nezpochybňuje a zdůrazňuje to opakovaně. Měla akorát výhrady k právní čistotě celého procesu, ne k samotné pomoci. Navíc vetovala pouze část celého balíčku.

Matovič zkouší získat důležité politické body u veřejnosti v situaci, kdy je jeho popularita u voličů extrémně nízká. I když o sobě tvrdí, že je konzervativcem, je Matovič ve skutečnosti především populistou. Matovič je v současné slovenské vládní koalici zdrojem soustavného napětí. Může i za to, že pokud by se nyní konaly na Slovensku volby, novou vládu by sestavovali bývalí levicově-populističtí premiéři Peter Pellegrini a Robert Fico, a to za případné asistence fašistů.

Matovič vyvolává spory, a tím přispívá k tomu, že veřejný obraz koalice je dva roky před příštími volbami tak negativní. Důsledky svých nápadů Matovič nedomýšlí, prosazuje je za každou cenu nehledě na jakékoli souvislosti. Je jako neřízená střela, přispívá tak k tomu, že společnost je znechucená, otrávená a bez naděje, že by se politika dala dělat slušně, racionálně a na úrovni.

Je to škoda, protože finanční podpora rodin je dobrou investicí do budoucnosti. Teď na ni Matovičova partyzánská akce zbytečně vrhla stín.

