Část dětí v Rusku chodí do ‚stalinských škol‘
V Česku je běžné, že ve školní třídě visí portrét hlavy státu. Stejnou tradici mají v Rusku. Je proto obvyklé, že nad tabulí bývá umístěn portrét Vladimira Putina. Jenže v Ruské federaci je blíže neurčený počet škol, ve kterých je sice státníkova podobizna ve třídách rovněž přítomna, ale Putin to není.
Je to spojené s charakterem těchto škol. Současnost Ruska vlastně neuznávají. Své preference tak vedení a pedagogický sbor dávají najevo tím, že Putina na portrétu hlavy státu nahradil Stalin. Tomuto jevu věnovalo rozsáhlý článek exilové internetové médium Novaja gazeta Evropa.
Jen v Moskvě a Moskevské oblasti funguje podle média v současné době několik desítek „stalinských škol“. Kolik jich je v celém Rusku, je těžké říci.
Většina z nich se rozhodla organizovat výuku výhradně ve formátu rodinné třídy. Současná ruská legislativa takovou formu výuky povoluje: V tomto případě je nutné složit státní zkoušky v 9. a 11. třídě. Podle dokumentů jsou rodinné třídy často registrovány jako kroužky nebo školy doplňkového vzdělávání.
„Sovětský program je mnohem promyšlenější než ten současný,“ řekl médiu učitel jedné z moskevských „stalinských škol“.
„Rozdíl mezi programy spočívá v pořadí studia témat, v počtu hodin věnovaných jednotlivým předmětům a tématům a v jejich výběru. Ve státních školách například není kaligrafie, u nás ano, v prvních ročnících není dějepis a přírodověda, u nás ano.“ V takové základní škole trvá výuka pouze tři roky, ve státní škole čtyři roky.
Děti se ve „stalinských školách“ učí psát pomocí plnicích per a tužek. V některých školách dostávají žáci dokonce malé osobní křídové tabule, které se snadno vejdou na lavice.
Stalinův slabikář
Každá škola si sama vyvíjí výukové metody a vybírá materiály, ale v roce 2017 vznikl projekt Stalinův slabikář, který se stal dodavatelem metodických materiálů pro většinu „sovětských škol“.
Zakladatel projektu Dmitrij Frontov se rozhodl pro své děti znovu vydat slabikář, který vyšel v roce 1952 pod redakcí sovětské metodistky a pedagožky Alexandry Voskresenské.
Spustil sbírku na crowdfundingové platformě a vybral potřebnou částku. Když viděl ohlas ze strany rodičů, rozhodl se pro masový dotisk učebnic z dob SSSR. K dnešnímu dni byly silami Stalinova slabikáře dotisknuty učebnice pro většinu školních předmětů pro všechny třídy.
V „sovětských školách“ se přehlíží současnost, ale věnuje se velká pozornost Stalinově osobnosti. Některé školy v den Stalinových narozenin úkolují žáky, aby psali blahopřání sovětskému vůdci. A škola Artel v Chimkách u Moskvy na svém YouTubu zveřejňuje přednášky o efektivitě Stalinovy ekonomiky.
Sovětské učebnice jsou přitom k přípravě na státní zkoušky k ničemu, otázky se týkají jiných témat a vyžadují se úplně jiné odpovědi. Ale co rodiče neudělají v záchvatu stesku po sovětských dobách.
Autor je komentátor serveru novinky.cz
