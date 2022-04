Čečenská stopa ve válce na Ukrajině

Když se díváme na fotografie a televizní záběry vybombardovaných ukrajinských měst, leckdo si zřejmě vybaví to, co se skoro před třiceti lety odehrávalo v Čečensku: také tam vrazila ruská vojska, aby potlačila snahy tamního obyvatelstva o získání naprosté nezávislosti na Moskvě. Ozbrojená akce, která měla trvat pár dní, se nakonec protáhla na deset let.

Komentář Groznyj/Kyjev 12:30 22. dubna 2022