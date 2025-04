Čeká nás záplava čínských aut?

Na 1. dubna svolala čínská automobilka BYD velkou konferenci, na které oznámila vstup na český trh. O žádný apríl ale nešlo. Naopak – pro tradiční značky v čele s českou Škodovkou to je potenciálně velký problém. Takže by možná sice byly rády, aby to byl jen žertík, jenže bohužel pro ně, a tak trochu i pro nás, nic nemá k humoru dál. Komentář Praha 6:29 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektromobil (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

BYD, což je zkratka pro Build Your Dreams, volně přeloženo postavte si své sny, je zdaleka nejambicióznější a nejúspěšnější čínskou automobilkou. V loňském roce globálně jen těsně podlehla americké Tesle v souboji o největšího výrobce elektromobilů. Letos tento titul jistě uchvátí pro sebe.

Nejde jen o elektroauta, BYD loni prodalo přes čtyři miliony aut včetně hybridů. Zároveň se v těsném závěsu za BYD šikují další agilní čínské značky, které mají políčeno na evropské nadité peněženky.

V Česku už známe vozy MG, které vyrábí čínský koncern Geely, pod nějž spadá i Volvo. Koupit tu lze také Dongfeng nebo GMW a další budou přibývat.

Mají Číňané šanci?

Evropská unie na čínská auta uvaluje dovozní cla, takže třeba BYD není přímo levná automobilka a ani se tak neprezentuje. Design i výbava jejích aut odpovídá spíš solidní střední třídě ala Volkswagen nebo Škoda Auto. Trio jejích modelů, se kterými do Česka přichází, cenou přesahuje milion korun. To není málo, i tak má dobrou šanci uspět.

Na BYD je totiž ze všech čínských výrobců, které tu lze koupit, nejlépe vidět, jaký posun tamní autoprůmysl udělal.

Nabízí elegantní, sportovně vyhlížející vozy, které kreslili evropští designéři. Jsou vybavené špičkovými technologiemi a moderní výpočetní technikou, se kterou evropští konkurenti pořád ještě zápasí.

Navíc nehrají na zákazníky únavné marketingové hry, kdy cenovka auta říká něco, ale reálná cena se kvůli spoustě příplatků a variant výbav vyšplhá úplně jinam.

BYD má jednu bohatou výbavu a jediné, co si můžete vybrat, jsou motorizace, resp. výkon motoru. Tahle jednoduchost nákupního procesu je něco, co zvládá skvěle Tesla, se ctí to umí japonští a korejští výrobci, ale evropské koncerny pořád ještě žijí v bludu, že je ok, abych si kvůli tažnému zařízení musel koupit i lepší klimatizaci.

A co geopolitika a bezpečnost?

Pak tu je flexibilita a agilita. Tu teprve uvidíme na vlastní oči, ale čínské značky dokáží extrémně rychle reagovat na dění na trhu a inovovat.

BYD nedávno oznámilo, že vyvíjí extrémně rychlou technologii nabíjení elektrovozů. O tom se Evropanům může jen zdát. A zatímco jejich firmy nový model ladí tři a více let, než jej pošlou k zákazníkovi, čínští konkurenti na to potřebují poloviční dobu.

Vždy tu bude geopolitické hledisko a otázka bezpečnosti, to může čínský nástup v Evropě i Česku výrazně zpomalovat. Jenže pro průměrného zákazníka bude stejně rozhodující cena, resp. poměr ceny a nabízených benefitů a výkonu. A to je něco, co čistě pragmaticky vzato, mluví jasně ve prospěch BYD a spol.

Takže s ohledem na naši ekonomiku a to, jakou roli v ní hraje autoprůmysl, bychom si všichni měli přát, ať si manažeři v Mladé Boleslavi či ve Wolsfburgu co nejdříve chytí za nos a inspirují se v Číně.

Čína to takhle před lety udělala v Evropě a koukejte, kam to se svými auty dotáhla.

Autor je zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch