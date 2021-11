Nekupujte reality. Bytová bublina se nafukuje

Lidé mají ušetřeno dost peněz, a přitom se bojí inflace, která hrozí z jejich skromného bohatství ukousnout. Proto je právě teď čas investovat do realit, tedy nakupovat byty. Ceny bytů rostou stabilně a inflace je nemůže ohrozit. Takové výzvy jsou v časech rostoucí inflace na denním pořádku, mají logický základ, přesto je nebezpečné, dalo by se říci nezodpovědné jim uvěřit. Komentář Praha 13:28 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spoření se už nevyplatí. Ekonomové radí investovat třeba do nemovitostí | Zdroj: Pixabay

Na finančních trzích a také na trzích s nemovitostmi totiž existuje jev, kterému se říká cenová bublina. Právě taková bublina se dnes nafukuje na českém trhu s byty a jako každá bublina hrozí prasknutím.

Naposledy se to přihodilo v roce 2009, kdy ceny najednou poklesly o patnáct procent, pak se ještě mírně snižovaly a znovu začaly růst až o pět let později. Pokud tedy člověk uložil peníze do realit před prasknutím bubliny, pak jeho peníze ztratily na hodnotě jedním rázem a ještě potom se od nich odečítala inflace.

Něco podobného hrozí dnes. Přitom ceny bytů rostou tempem o deset až patnáct procent už šestým rokem, a tak jde o bublinu větší než minule. Důvod je v základech samotného cenového mechanismu, který formuloval slavný ekonom Joseph Stiglitz. Pokud je hlavním důvodem nákupu daného zboží víra investorů, že cena půjde dál nahoru, pak se dá mluvit o tom, že se bublina nafukuje.

Investice do nemovitostí za účelem ochrany majetku před inflací je rovnocenným motivem. Teď už jenom můžeme s napětím sledovat, co se přihodí.

Kdy bublina praskne?

Dalo by se dlouho diskutovat, jak nerozumná vládní politika pomáhala riziko zvětšovat. Nejdříve mohutnou podporou hypoték, potom zrušením daně z nabytí nemovitosti, k tomu mohutnými sociálními náhradami těm, kdo dočasně přišli o práci v časech covidu.

Zní to takřka nelogicky, ale všechny tyto kroky se přetavily v nejrychlejší růst cen bytů v Evropě.

Na pražském trhu s byty dnes podle průzkumu společnosti Deloitte obvykle zaplatíte za metr čtvereční pět tisíc eur, v Německu jsou byty dražší jen v Mnichově, Hamburku, Frankfurtu a Stuttgartu.

Nutno dodat, že v Brně, Plzni nebo třeba Českých Budějovicích jsou ceny od tří do čtyř tisíc, tedy až dvakrát víc než podle realitní kanceláře F+B třeba v Lipsku.

Za pozornost stojí, že k dalšímu nafouknutí bubliny se chystá i nastupující vláda Petra Fialy (ODS), která podle koaliční smlouvy hodlá snížit patnáctiprocentní sazbu daně z přidané hodnoty za výstavbu či rekonstrukci.

Podle plánu se tím sníží cena a zajistí dostupnost bydlení mladým, pokud se však trh s byty bude chovat jako dosud, jenom se tím zvýší poptávka a ceny půjdou proti záměru politiků nahoru.

Zbývá tedy otázka, kdy bublina praskne. Už v létě se objevily signály, že růst cen bytů zpomaluje. Držme si palce, ať to z kopce nejde stejně rychle jako před dvanácti lety.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy