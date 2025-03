Ceny bytů prudce rostou. A vláda to ještě podporuje

Ceny na trhu nemovitostí opět rostou, napříč republikou stouply průměrně o téměř 11 procent. Statistika České bankovní asociace vzala naději všem, kteří doufali v to, že se dostupnost bydlení zlepší. K uvedeným datům je nutné dodat, že na rozdíl od cen nemovitostí, mzdy a platy ani vzdáleně nerostly o těch 11 procent, ale zhruba o polovinu. Nůžky mezi trhem realit a příjmy domácností se tak dál rozevírají. Komentář Praha 6:29 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nůžky mezi trhem realit a příjmy domácností se dál rozevírají (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo sleduje tuzemskou politiku podpory bydlení, kde se střídá jeden lepší nápad za druhým, a ze kterých většina – někdy naštěstí – padne pod stůl, nemůže se aktuálnímu vývoji divit.

Poradců je přitom dost. V roce 2021 vzniklo grémium ministra pro místní rozvoj pro oblast bydlení, které iniciovalo Sdružení nájemníků, Asociace nájemního bydlení a Občanské sdružení majitelů domů. Po skoro čtyřletém období minimální aktivity byla jeho činnost obnovena letos v lednu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zas nedávno vytvořil kolegium ministra financí pro bydlení, kam pozval zástupce bank, pojišťoven, penzijních fondů, soukromých developerů, zástupci družstevního i nájemního bydlení. Je ovšem otázkou, zda je konkrétně v zájmu všech těchto institucí levné a dostupné bydlení pro všechny.

Vláda si s bydlením neví rady

Dostupné bydlení není přes veškerá grémia, poradenské sbory, proklamace či programová prohlášení politickou prioritou. Zákon o sociálním bydlení dlouhodobě nikdo nechce.

Zdá se, že i současná verze, která slovo sociální zaměnila za dostupné, buď spadne pod stůl úplně, nebo projde ve formě, která nebude mít žádaný efekt na trh s byty. Dotační programy jsou mizerně nastavené, často podfinancované a málokdy přežijí další rok či volební období.

Podpora výstavby prostřednictvím legislativy je katastrofální. Každá inovace stavebního zákona přináší nové překážky, aniž by dokázala odstranit ty staré. Úředníci se snaží splnit často protichůdné úkoly vymyšlené státem, stěžují si na zdlouhavé schvalování od dalších státních orgánů, které se ke stavbě musí i přes veškerá zjednodušení vyjádřit.

Problémem jsou rovněž kapacity sítí, které jsou v oblastech, kde je největší poptávka po nové výstavbě, často nedostatečné.

Opomenout nelze ani digitalizaci stavebního řízení, která skončila katastrofou, od prosince 2024 mohou stavební úřady pracovat jak v původním, tak novém systému. Technické problémy ale trvají.

Stanjurův návrh?

Ministr financí Zbyněk Stanjura chce v rámci urychlení stavebního řízení upřednostnit projekty dostupného nájemního bydlení. Zatím jde o návrh, který nikdo neschválil a u kterého dál není jasné, zda bude obsahovat udržitelnost nájemního bydlení déle než pět let, po nichž by se slevou přešlo na nové kupce.

Samostatnou kapitolou je daňová a dávková politika státu. Ta jednoznačně zvýhodňuje pořízení vlastnického bydlení a investory do nájemního bydlení, aniž by ovšem vedla ke snížení cen bytů či nájmů a ke zlepšení dostupnosti.

K růstu cen nájemného přispívá i poměrně široký okruh příjemců státní podpory v bydlení. Nahrazení stávajícího systému podpor jednou superdávkou podle sociálních pracovníků jenom dál zhorší situaci skutečně chudých, aniž by zlepšila podmínky bydlení pro všechny.

Nabídku bydlení má zlepšit další návrh ministerstva financí, podle nějž by se měl nově rozšířit okruh investorů o penzijní fondy. Tím se ovšem – alespoň v začátcích – výrazně zvedne poptávka při aktuálně nedostatečné nabídce projektů a s ní i ceny nemovitostí.

Těžko věřit, že výsledkem budou levnější nájmy. I penzijní fondy by měly svým investorům, tedy budoucím penzistům vydělávat.

A volby se blíží...

Zatím v současném systému se předpoklad, že institucionální investoři zachrání trh s byty, ukazuje jako nesmyslný. Reálně je cena pronájmu v projektech vlastněných fondy o třetinu dražší.

Bez ohledu na počet nápadů jednotlivých ministrů jsou možnosti této vlády v oblasti bydlení nutně osekané časem, který zbývá do voleb. Co skutečně nakonec dojde až do praxe a v jaké podobě je proto otázkou.

Bohužel ani příští vláda, ať už bude jakákoliv, nedokáže zařídit zázrak na počkání. A pokud se bude na bydlení koukat se stejným nezájmem jako všechny ostatní, bude Česká republika i nadále útočit na první příčky žebříčku v nedostupnosti bydlení. Což není prvenství, o které bychom měli stát.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin