Už už to vypadalo, že inflace polevuje, situace se uklidňuje a že se žádné jobovky neobjeví, alespoň co se růstu cen týče. Ceny energií a paliv počátkem roku prudce klesly, potíže v přístavech a logistických uzlech polevovaly a i pověstný nedostatek lidí na všemožné práce se začal pomalu normalizovat. Nová rána teď ovšem přišla do obchodů s potravinami, především do regálů se zeleninou. Komentář Praha 16:30 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena okurek roste | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zelenina skokově zdražila o desítky procent. Spotřebitelé v Česku jsou v šoku z hlávky salátu za 50 korun a okurky za čtyřicet. Zdravá výživa se poněkud prodraží.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Poněkud drahé okurky

V takové Británii to je ještě ale o mnoho horší. Tam jde zelenina rovnou na příděl. Obchody včetně Tesca prodávají maximálně tři kousky zeleniny a ovoce na osobu. A ještě jsou drahé. To jsou na tom Češi ještě dobře.

Za prudkým růstem cen je mix důvodů, známý z jiných problémů poslední doby. Nejprve ceny energií. Ty sice nedávno klesly, ale pořád jsou relativně vysoké a zbrzdily časnou sezónu okurek, lilků či rajčat, které by teď bývaly šly na trh. Mnoho farmářů v zimě, kdy se mělo sázet, nevědělo, jak to s energetikou bude, a nezaseli. Takže jarní zeleniny je nyní reálný nedostatek.

Pokles cen během jara?

Skleníkové pěstování je energeticky vysoce náročné, zemědělci už loni varovali, že se to dostalo mimo ekonomiku. Britští farmáři tvrdí, že produkce jedné okurky loni vyšla na 25 pencí, letos je to jedna libra, což je zhruba 27 korun. V Česku se cena okurky podle zelinářů jen během února zvýšila o 40 procent na 88 korun za kilo.

Zelenina zlevní v květnu, tvrdí ekonom. Na ceny před ruskou invazí se ale už nevrátí Číst článek

Za normálních okolností by obchody nebyly závislé jen na domácí produkci zeleniny, sortiment by doplnily dovozy z jihu. Jenže letos je u tradičních zemědělských producentů, jako je Maroko či Turecko, kvůli špatnému počasí slabá úroda. Tyto země některý artikl, jako je třeba cibule, přestaly nyní vyvážet úplně. Inflace se kvůli drahému jídlu teď prudce zvýšila i v jižních státech, jako je Španělsko a Francie.

Dalším střípkem do problematické mozaiky cenotvorby jsou hnojiva. Kvůli válce se dostaly na historicky nejvyšší ceny, protože Rusko je pod sankcemi a Ukrajina má jiné starosti. Drahá hnojiva ještě více zdražují výrobu donedávna levné zeleniny, takže dokonce Brusel teď přemýšlí, co s tím a zvažuje i hromadné nákupy pro členské státy v zámoří.

Ani v Česku nezdražuje jen zelenina, týká se to řady jiných druhů potravin. Drahota vyburcovala k akci i ministra zemědělství, který začal tlačit na obchodní řetězce, zda si ještě nepřidávají na maržích.

Potraviny ovšem postupně zdražují už rok, a zatímco například polská vláda to řešila snížením DPH na jídlo, v Česku se dosud nedělo nic. Mimochodem, španělská vláda přesunula potraviny do pětiprocentní sazby DPH a farmářům posílá dotace na energie a hnojiva.

Zelináři i obchodníci čekají, že ceny zeleniny a ovoce by měly klesnout během jara a do léta se znormalizovat. Také na domácích zahrádkách vysvitne slunce. Jenže, podobně jako u energií to spíš vypadá, že to, co bylo dříve samozřejmostí či dostupnou veličinou, může být najednou drahým zbožím. Mávnutím proutku.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz