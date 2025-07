Cenzura v Rusku je zakázána, ale musí být ještě tužší

V Ústavě Ruské federace je odstavec 5 článku 29, který praví: „Cenzura se zakazuje.“ Přesto má být ruská cenzura ještě tužší než je teď. Jak je to možné? Příkaz z nejvyšších míst, která v této zemi stojí nad zákony a ústavou, nedávno tlumočil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. V rozhovoru pro médium Expert řekl: „Nyní je v naší zemi bezprecedentní doba vojenské cenzury“, upozornil ve vysílání Českého rozhlasu Plus Alexandr Mitrofanov. Komentář Praha 6:30 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Sergejevič Peskov, ruský diplomat, od roku 2012 tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Válku přitom začalo Rusko. Proti Ukrajině nejdřív v informačním prostoru, pak za použití legálních zbraní. Proti ostatním zemím válku zatím vede převážně v informačním prostoru. Do horké fáze by ruská invaze na Západ přešla v případě, že by se Putinovi podařilo přimět Ukrajinu ke kapitulaci.

Kremlu ihned přispěchal na pomoc exministr kultury Michail Švydkoj. Ve svém článku pro vládní list Rossijskaja gazeta se popsal jako „loajální občan Ruska, člen – řečeno s Jaroslavem Haškem – Strany mírného pokroku v mezích zákona“.

Cenzoři profesionálové

Proto vyhlásil návrat ke státní cenzuře, „kterou by se zabývali profesionálové, a ne úředníci z různých resortů“. Švydkoj se zároveň rozněžnil při vzpomínce na svou práci v sovětském časopisu Těatr.

„Naši cenzoři měli malou místnost v budově nakladatelství Iskusstvo v Malé Kislovské ulici... Místnost byla přeplněná knihami, časopisy a brožurami, které se většinou týkaly kultury v nejrůznějších podobách a které se chystaly k vydání. Bylo tu také mnoho tajné, nebo dokonce přísně tajné literatury, která nejspíše obsahovala tajemství, která lidé neměli znát.“

„Byli zde dva cenzoři, starý pán a krásná mladá dáma, kteří byli nesmírně benevolentní. Byli velmi vzdělaní a zběhlí v různých literárních a vědeckých moudrech. A dobře se orientovali v tom, co by občané naší krásné země měli a neměli vědět. Někdy jsme si připadali jako ignoranti, připravení prozradit státní tajemství,“ zasnil se exministr kultury.

V článku vytyčil hlavní bod: „Ano, obnovení instituce cenzury není laciné potěšení. Vyžaduje ne stovky, ale tisíce osvícených služebníků státu. Ale možná je to to jediné, co může zachovat zdravou atmosféru v tvůrčím prostředí.“

Místo Telegramu státní Max

Elizaveta Osetinská bývala v Rusku mediální hvězdou. Ale právě cenzurní omezení její práce ji přimělo k emigraci.

Ve svém kanálu na Telegramu shrnula nedávné kroky k posílení cenzury v Rusku a obzvláště si všimla ukvapeného povinného zavádění státní univerzální aplikace Max.

Kreml ho víceméně opsal z čínského WeChat a má cíl, aby přes Max, který je spojen se sociální sítí Vkontaktě, která je už pod úřední kontrolou, měl ruský stát veškeré informace o každém občanovi.

„Jakmile nový mozek Vkontaktě posílí a účty vládních agentur získají obsah, bude možné přejít k dalšímu logickému kroku: Zablokování nepřátelského Telegramu a WhatsAppu,“ napsala Osetinská.

Je možné ovšem předpokládat, že i v takové situaci bude cenzura v Rusku ústavou stále zakázána.

Autor je komentátor serveru Novinky.cz