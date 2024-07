Černochová přes Řehku útočí i na dronovou iniciativu Nemesis. Měla by brzdit

Veřejné hádky, opakovaně propukající mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou jsou bezesporu nemalou patálií. O to větší, čím víc se vyhrocují bezpečnostní krize ve světě. Komentář Praha 6:30 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu Karel Řehka a herec Ondřej Vetchý na tiskové konferenci ke sbírce na drony pro Ukrajinu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Snad jde do jisté míry rozumět tomu, když se demokraticky zvolená politická vůdkyně resortu a generál velící armádě přou o způsob armádní komunikace, nebo o své pravomoci, které se někdy vskutku překrývají.

Co však je úplně nepochopitelné, že Černochová zaútočila na Řehku, a to kvůli jeho patronátu nad občanským spolkem Skupina D. Ten organizuje veřejnou sbírku Nemesis na pořizování sofistikovaných dronů pro napadenou Ukrajinu.

Ještě tak by se dalo mávnout rukou nad hnidopišskou stížností Černochové, že se o Řehkově čestném předsednictví ve spolku dozvěděla z ČTK. Mnohem závažnější je prohlášení ministryně, že kolem projektu Nemesis existuje „celá řada otazníků“.

Tady je na místě připomenout mimořádnou úspěšnost Skupiny D, jejímž zakladatelem a předsedou je herec Ondřej Vetchý.

Za sedm měsíců vybrala sumu 180 milionů korun, umožňující pořízení 18 tisíc dronů. A skoro každý týden jich spolek dodává na Ukrajinu až 600. Což z projektu Nemesis činí impozantní občanskou dronovou iniciativu, schopnou reagovat na aktuální potřeby ukrajinské armády.

Ostatně právě rychlý rozjezd projektu Nemesis byl spouštěčem nenávistné kampaně proruské páté kolony zacílené na Ondřeje Vetchého – nechyběly v ní ani výhrůžky odsouzením k smrti „až se to otočí“.

Nemesis má vyšetřovat inspekce?

Tím spíš jako rána z čistého nebe teď vyznělo sdělení Jany Černochové o tom, že projekt Nemesis prošetřuje ministerská inspekce kvůli celé řadě nejasností. Přitom ministryně jako jediný příklad a bez bližších podrobností uvedla pochybnosti nad využíváním vojenských prostorů pro účely testování dronů Nemesis.

Proti tomu se ale už v Deníku N striktně ohradil spoluzakladatel Skupiny D a bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. S tím, že jejich občanský spolek nikdy žádný vojenský prostor nevyužil ani pro testování dronů, ani k žádnému jinému účelu. Odmítl také vyjádření Černochové, že projekt Nemesis prošetřuje inspekce.

„Skupina D je zapsaný spolek a podléhá celé řadě dozorových orgánů, žádný z organizačních celků ministerstva obrany mezi nimi však není, tudíž nás žádná inspekce ministerstva nemůže šetřit,“ uvedl Mikulecký.

Už samotná podezření, která ministryně Černochová rozprostřela nad Skupinou D, jejíž činnost podléhá stálému dohledu pražského magistrátu ale také Národního bezpečnostního úřadu, mohou mít devastující účinek. Mohou podemlít důvěru v serióznost projektu Nemesis a odradit řadu občanů od další finanční podpory výroby dronů, vyztužujících bojeschopnost Ukrajinců.

Proto by měla Jana Černochová zaujmout jasný postoj k vyjádření pana Mikuleckého. A jestliže odpovídají realitě, pak by měla svá dehonestující tvrzení odvolat a přestat vypouštět klamy do veřejného prostoru. A pokud tak neučiní?

Až příliš by se mohla přiblížit manýrům některých představitelů opozice, kteří se pokouší lživými výmysly zpochybnit například českou muniční iniciativu. K radosti Putina a jeho proruské enklávy u nás. Tyhle temné kruhy snad česká ministryně obrany potěšit nehodlá.

Autor je publicista