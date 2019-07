Červená veverka s ručením omezeným

Žily ve Spojeném království od nepaměti. Dlouho byly považované za škodnou a ještě v 60. letech 20. století na ně lidé líčili pasti či otrávené návnady a stříleli je na potkání. Pak si ale někteří začali všímat, že červených veverek značně ubylo. Roku 1981 je Spojené království zařadilo mezi chráněné živočišné druhy. A 20 let nato, na samém začátku nového tisíciletí, vznikla řada společností zaměřených na jejich ochranu. Glosa Londýn 17:46 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roku 1981 Spojené království červené veverky zařadilo mezi chráněné živočišné druhy | Foto: Iva Pekárková | Zdroj: Český rozhlas

Nejhorším nepřítelem evropských červených veverek, Sciurus vulgaris, je americká šedá veverka, Sciurus carolinensis.

Tu zavlekli do Anglie viktoriánští milovníci přírody. Prý proto, že se jim líbila, byla nesmírně elegantní. Tenkrát samozřejmě nikdo netušil, jak složité jsou přirozené ekosystémy a co všechno jim může ublížit.

Šedá veverka – nový přistěhovalec – té původní červené vlastně nic nedělala. Nevedla s ní líté boje o území a o žrádlo ani se s ní nepářila. Jen se v boji o přežití projevila jako úspěšnější.

Červené veverky tráví většinu času v korunách stromů, ty šedé se častěji odváží slézt na zem, kde najdou víc potravy. Nestydí se vybírat odpadkové koše a jejich žaludek snese i blafy, kterými se živíme my lidé. Mívají v průměru víc mláďat než červené veverky a vystačí si s menším teritoriem, takže jejich populace může být hustší.

Stačí pár drobných výhod

Zdálo by se, že jsou to jen malé výhody. A začaly se projevovat až po pár desítkách let. Dnes, nějakých 150 let nato, co první šedé veverky vyskákaly z klícek v anglickém parku a začaly se seznamovat se svým novým domovem, červených veverek mnoho nezbývá.

Momentální populace šedých veverek v Británii se odhaduje na 2,5 až 3 miliony. Těch červených je, podle sčítání z minulého roku, zhruba 140 tisíc. A v jednu dobu jich bylo ještě desetkrát míň.

Najdete je hlavně ve Skotsku, v hlubokých jedlových lesích. A věřte tomu nebo ne, k jejich záchraně napomáhají kuny, jejichž populace je na vzestupu. Červené veverky jsou zvyklé s kunami žít od nepaměti, na rozdíl od těch šedých. Kuny s větší pravděpodobností uloví šedou veverku, už proto, že není tak plachá.

Vypadá to, že stačí lépe chránit lesy a životní prostředí – a Příroda dovede napravit dávné přehmaty lidstva. Populace červených veverek v posledních letech stoupá. A cizáckých migrantů z Ameriky, byť nedobrovolných, pomalu ale jistě ubývá.