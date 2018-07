Zrovna v den jmenování nové vlády musela Česká národní banka (ČNB) zasáhnout proti slabé koruně. Slábnutí české měny má do značné míry na svědomí jediná osoba: Donald Trump. Právě americký prezident bude největším nepřítelem nové české vlády. Alespoň tedy v ekonomické oblasti. Komentář Praha 18:30 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Robert Plaga, Klára Dostálová a Antonín Staněk během jmenování vlády. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Od poloviny dubna (do jmenování vlády) česká měna oslabila z 25,20 na 25,90 Kč/Euro. Vůči dolaru znehodnotila ve stejné době ještě výrazněji, z 20,40 nad 22,30 Kč/USD. Proto musela centrální banka – pro mnohé překvapivě – zvýšit své sazby.

Proti koruně se zkrátka postavil mocný „faktor Trump“. Šéf Bílého domu hodlá americkou ekonomiku pořádně fiskálně nadopovovat. Jak jinak než dluhem. Růst amerického zadlužení vede už teď k tomu, že stoupají výnosy z amerických dluhopisů.

Do jednoho pytle s Tureckem

Se souvisejícím růstem úrokových sazeb na západní straně Atlantiku se pojí mohutný celosvětový přesun kapitálu právě za vyššími dolarovými úroky. Investoři opouštějí země, jako je ta naše, což slábnutí koruny prohlubuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Kovanda: Největší nepřítel nové české vlády? Přece Donald Trump

Vzhledem k tomu, že tito investoři hází Českou republiku do jednoho pytle třeba i s Tureckem, nepomohlo koruně ani Erdoganovo vítězství v prezidentských volbách. Jejich výsledek investory nepotěšil, protože Erdogana vnímají stále se silnějším přesvědčením jako nacionalistického zpátečníka, ne-li rovnou nevyzpytatelného „sultána“. Výprodej na rozvíjejících se trzích typu ČR nebo Turecka tak rozhodně neopadl.

Ani světová obchodní válka, kterou americký prezident s gustem rozpoutává, není pro korunu dobrou zprávou. Ekonomika jako ta naše, silně závislá na zahraničním obchodu, by v takové válce trpěla zvláště. A koruna s ní. Ačkoli zamýšlená Trumpova cla na auta z Evropské unie se ČR přímo prakticky nedotknou, stavění bariér světovému obchodu může mít na naši zemi krajně neblahý nepřímý dopad.

Čeká nás pád ekonomiky

Naše nová vláda i proto pozná ekonomický pád. Pád do recese to sice zřejmě nebude, ale pád ekonomické a mzdové dynamiky ano. Současný růst ekonomiky a mezd se zkrátka nejspíše neudrží a ještě před rokem 2021, kdy mají být další řádné volby, výrazně zpomalí. Do té doby už poroste i míra nezaměstnanosti, byť patrně ne nijak dramaticky.

Češi budou prostě muset zapomenout na nynější bujarou ekonomickou náladu. Každý „mejdan“ totiž jednou končí. Představitelé právě jmenované vlády tak budou muset vynaložit nemalé úsilí, aby jim voliči ve volbách roku 2021, nedojde-li na volby předčasné, nepřičetli tento „konec mejdanu“ ke zlu.

Analýza: Obchodní válka může víc než USA a Čínu zasáhnout českou ekonomiku Číst článek

Úhlavním nepřítelem nové vlády v ekonomické oblasti nebude ani tak opozice, jako právě Trump. Další eskalace světové obchodní války, má potenciál (už před rokem 2021) českou ekonomiku notně poškodit.

Mejdan končí co na Babiš?

Při pohledu na ekonomické body programového prohlášení nové vlády přitom můžeme říct, že vláda příliš nepočítá se zmíněným obecným hospodářským zpomalením, které se dostaví v příštích letech – během jejího předpokládaného vládnutí.

Nebude s nimi moci nic dělat, protože budou pramenit ze zpomalení evropské, případně dokonce světové ekonomiky, dané nepříznivým vývojem pramenícím z událostí typu právě globální obchodní války. Programové prohlášení tento předpokládaný vývoj nebere na zřetel – nenechává si otevřená zadní vrátka. Navíc opět trpí obvyklým nedostatkem obdobných dokumentů: slibuje, aniž by důsledně uvedlo, kde na sliby vezme.

Zatímco Sobotkově vládě ekonomická situace ve světě nahrávala, Babišově vládě nejspíše uškodí. A zvláště pak Trump.