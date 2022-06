Chytrá horákyně v České národní bance – ani jestřábi, ani holubice

Protože kdyby dva z nich byli holubicemi, pak budou mít v bankovní radě pod vedením Aleše Michla převahu holubice nad jestřáby. Přitom dosud, za guvernéra Jiřího Rusnoka, měli většinu jestřábi.

Připomíná to nějakou zábavnou hru, bohužel pro neustálé opakování zmíněné metafory se už zapomíná, co měla vlastně vyjádřit. A už vůbec nikdo nezkoumá, jestli spíše nezakrývá smysl toho, co se právě děje na finančních trzích.

Pro pořádek připomeňme, co má vlastně metafora s opeřenci přiblížit. Jestřábem se v bankovní radě označuje člověk, který chce zvýšit základní úrokovou sazbu, podle níž určují výši svých úroků obyčejné komerční banky.

Tím by se omezil příliv peněz do ekonomiky a zbrzdila inflace. Proti tomu holubice nechtějí základní úrokovou sazbu zvyšovat, protože tím se zdraží půjčování peněz, firmy pak přestanou investovat a celá ekonomika se skácí do recese.

Ti, co neposlouchají politiky

Tuzemská bankovní rada dosud byla základnou jestřábů, protože základní úrokovou sazbu zvyšuje už celý rok a prozatím s ní došla skoro k šesti procentům.

Proti tomu se začala úroková sazba v Americe zvyšovat z nuly teprve v březnu, Evropská centrální banka teď oznámila, že se ke stejnému kroku odhodlá v červenci. Zjednodušeně řečeno, čeští jestřábi v bankovní radě měli pravdu a ostatní je musí následovat. Zároveň sazby zvyšovali v časech oživení a nečekali se škrcením ekonomiky až do chvíle, kdy se ocitne na prahu recese.

Proto stojí za pozornost, jakou logiku vlastně tuzemští jestřábi sledovali. Drželi se vzoru nejslavnějšího z guvernérů centrálních bank, Američana Paula Volckera, který po druhém ropném šoku v roce 1980, když inflace dosáhla 15 procent, zvýšil úrokovou sazbu na 20 procent.

Tím opravdu uvrhl Spojené státy do recese, zároveň však zlikvidoval inflaci, která Američany trápila už desetiletí. Tak nepopulárního kroku se mohl odvážit, protože ignoroval přání politiků, kteří recesi nechtěli.

Volcker je od té doby vzorem všech jestřábů, tedy centrálních bankéřů, kteří vědí, že při boji s inflací nesmějí poslouchat politiky. Proti tomu jsou holubice vždy v podezření, že chtějí politikům naslouchat, a jsou tedy vždy připraveny na své skutečné povinnosti zapomenout.

Dnes se nikdo neodvažuje definitivně rozsoudit, zda jsou noví členové bankovní rady spíše jestřábi, či holubice. Jinými slovy, politici v čele s prezidentem je vybrali, aby se při zvyšování úrokových sazeb drželi spíše opatrně zpátky. Ani se jim nemusí říkat holubice.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy