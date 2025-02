Proč jsou tak nepříjemné množící se příklady chaotického vládnutí

Způsobu vládnutí slovenského premiéra Roberta Fica, který se vymyká demokratickým standardům a už i základní slušnosti, otevřel brány jeho předchůdce Igor Matovič. To on začal zacházet s realitou, svěřenou mocí, pravdou i s občany zcela svévolně, jak to před ním nedělal ani Fico ve svých předchozích vládách, ani Mikuláš Dzurinda a snad ani Vladimír Mečiar ne... Komentář Praha 16:30 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fialova vláda připravila i důležitou a smysluplnou novelu zákoníku práce, příkladně ji projednala se sociálními partnery, a dokonce i s opozicí | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

Každý kabinet totiž svými úspěchy, nezdary i kvalitou správy věcí veřejných rozhoduje nejen o výsledku příštích voleb, ale přenastavuje také standardy vládnutí. I koalice Petra Fialy – která ovšem právě teď vysílá zvláštní signály.

Dobrým příkladem je pokrytectví a neumětelství, s jakým nezvládla změnu platů ústavních činitelů. Ústavní soud vloni na konci května zrušil – kvůli rozporu s ústavou u soudců – zákonný koeficient pro výpočet platů všech ústavních činitelů. Učinil tak s platností od ledna 2025, vláda tedy měla sedm měsíců na úpravu platů novelou zákona.

Jenže v září byly krajské a senátní volby, takže počkala. A pak přišla s neuvěřitelným nápadem zvýšit i politikům platy o víc než 13 procent. Ministr Jurečka (KDU-ČSL) i premiér Fiala (ODS) argumentovali, že návrh jen reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten se ovšem ohradil, že platy politiků vůbec neřešil.

Byl konec října, vláda ustoupila na necelých sedm procent navýšení, ale čas se krátil, Sněmovna návrh schválila až 17. ledna a výsledek známe. Senát nesouhlasil a prezident může zákon podepsat až po 17. únoru. Právní nejistota trvá.

I Matovič by mohl závidět

Takový výkon by záviděl i sabotér vládnutí Igor Matovič, jehož nejslavnější úlet byl, když mu jeho ministři neodsouhlasili nákup neschválené vakcíny Sputnik a pak užasle sledovali v přímém přenosu, jak na letišti premiér dohlíží na vykládání 200 tisíc dávek z letadla z Moskvy.

Fialova vláda připravila i důležitou a smysluplnou novelu zákoníku práce, příkladně ji projednala se sociálními partnery, a dokonce i s opozicí.

Jenže pak ji začali ve Sněmovně opravovat poslanci-kutilové. Proti návrhu těch z ODS a TOP 09, které podporuje i premiér, zavést výpověď bez udání důvodu se chystají protestovat odbory, nadšení nejsou ani zaměstnavatelé. Proti je gesční ministr práce Marian Jurečka, hádá se koalice Spolu, nesouhlasí vládní STAN.

Na poslední chvíli opravovala vláda ve Sněmovně a pak ještě dalším zákonem také důchodovou reformu – jeden z pilířů svého programu.

Nejdřív vyřadila péčí poslanců ODS a TOP09 asi sto tisíc lidí z rizikových profesí z nároku jít do předčasného důchodu bez jeho krácení. Ex post se to snaží látat povinností zaměstnavatelů těmto lidem přispívat na penzijní připojištění. Hlasitě nesouhlasí odbory i zaměstnavatelé, protože s nimi o tak zásadní věci nikdo nejednal.

Senát minulý týden také neschválil experty kritizovanou pasáž v novele energetického zákona, která zavádí kontroly části solárních elektráren.

Jenže ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už má přínos z této operace, asi 20 miliard korun, ve schváleném státní rozpočtu. Tento faul vládě vytkla Národní rozpočtová rada.

Kabinet Petra Fialy snižuje ve finále laťku pro kvalitu vládnutí opravdu nízko. Což je špatná zpráva pro občany, ať už podzimní volby vyhraje kdokoliv.

Autor je šéfredaktor deníku Právo a Seznam Zprávy