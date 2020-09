Kdy jít na poštu? Hra pro každého

Jsou to dva roky, co jeden počítačový gigant zjišťoval, jaká je v tuzemsku pracovní doba. Osm z deseti zaměstnanců malých a středních firem dojde do práce před osmou hodinou ráno. Nejdříve, kolem šesté, chodí do zaměstnání dělníci. A nejpozději, po deváté, pracovníci finančního sektoru. Komentář Praha 6:29 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta mění provozní dobu poboček | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nevím, jestli tenhle průzkum neměli v rukou manažeři České pošty.

Minulý týden zahájili proměnu provozní doby poboček. Změna zasáhne postupně zhruba polovinu pracovišť, kromě těch nejmenších a naopak těch největších.

Hodně zjednodušeně – pošta tam zavede jednosměnný provoz. Jak říká mluvčí instituce – dva dny v týdnu do 18. hodiny a tři dny v týdnu od 8. hodiny ráno.

Zkusme si do této provozní doby zapasovat průměrného pracujícího. Do práce jde, řekněme, na půl osmou, takže ranní otevření pošty nestihne v žádném případě. A po osmi a půl hodinách práce, tedy i s tou nejmenší obědovou přestávkou, opustí své zaměstnání někdy po čtvrté hodině odpoledne.

Na návštěvu pošty bude mít – v lepším případě – tři dny v týdnu pár desítek minut, dva dny v týdnu pak hodinu a pár minut navíc. Taková malá stíhací hra.

Omezený víkendový servis

Vedení pošty postupuje logicky. Provozní dobu sjednotí, zmenší přesahy směn. A umožní tím otevřít více přepážek, případně pružně přesouvat zaměstnance podle potřeby mezi pobočkami. Vlastně manažerský i ekonomický úspěch.

A ještě navíc pošta zaměstnancům dá, aspoň podle zveřejněného přehledu, jednotnou hodinovou pauzu na oběd. I když v té době budou lidé na vrata pošt bušit stejně úspěšně jako v den své smrti (ještě ne svatý) Václav na vchod kostela ve Staré Boleslavi.

Ano, můžeme používat zásilkové služby, datové schránky, ale poště se aspoň čas od času nevyhneme. Ani se službami opakovaného doručení nebo přeposlání zásilek jinam. Kdyby si každý z nás vypočítal, kolik času strávil v životě ve frontách na poštách, asi bychom došli k hodně zajímavému číslu.

Otvírací doba pošty není nástrojem ve vztahu k těm, kdo tráví většinu času v místě bydliště nebo jednodušeji tam, kam jim chodí pošta. Ti si mohou čas návštěvy přizpůsobit. Ten rozpis na dveřích je zásadní pro ty, kteří dojíždějí třeba za prací.

Pokud se vcítím do role obyvatele typického městečka, kterého se změna týká, asi bych měl požadavek jiný. Chtěl bych aspoň jeden den v týdnu s opravdu delší provozní dobou. Nebo třeba zvážit i provozní dobu v sobotu na více pobočkách než teď.

Možná to bude překvapení, ale omezený víkendový servis, i když třeba jednou, dvakrát měsíčně nebo jen pro objednané, volí i některé radnice. Právě pro ty, kteří jejich běžnou úřední dobu tráví mimo svůj domov. A nejsou to jen malé vesničky, namátkou jsem takovou informaci našel třeba u Liberce nebo Loun.

Aby bylo jasno, pošta si zaslouží pochvalu za myšlenku, která jí umožní přeskupovat pracovní síly a chovat se pružně. To zejména v době koronavirové bude zjevně opět více než potřeba.

Ale právě proto, že se bavíme z velké části o pobočkách v malých městech, stálo by za to myslet na víc. Pokud tedy to celé není současně další nástroj, jak zvýšit počet pošt provozovaných v režimu Pošta Partner, které si mohou dovolit širší dobu „na své triko“.

Autor je editor a moderátor Českého rozhlasu Brno