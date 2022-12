Jeden nečekaný dárek k Vánocům vláda Petra Fialy už České republice dala: je jím výborně odvedené předsednictví Evropské unii, které v Bruselu evidentně nikdo nečekal. Renomé Česka jako obratného vyjednavače, jemuž je jasné, že vlastní zájmy se ve sjednocené Evropě nejlépe prosazují v týmu, tím nepochybně vzrostlo. Komentář Brusel 17:15 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České předsednictví EU dopadlo úspěšně, téma nelegální migrace ale dořešené není | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ministru průmyslu a obchodu Síkelovi, doma určenému téměř na odstřel, se dokonce povedl husarský kousek, když vyjednal na poslední chvíli kompromis i při společném zastropování cen plynu.

Lída Rakušanová: Dárek pro Česko? Ano, ale

Jedna položka ale na seznamu úspěchů českého předsednictví chybí. A sice posunout dopředu způsob, jakým se Evropská unie vypořádává s nelegální migrací. Tedy nikoli s uprchlíky z Ukrajiny, kteří mají zvláštní statut dočasné ochrany, ale se stále sílícím proudem lidí odjinud, kteří v Evropě žádají o azyl, ačkoliv většina z nich na něj nemá nárok.

Momentálně ale nemají na výběr, protože legální cesta pro ně do Evropy nevede. Východiskem by byla společná nejen azylová, ale hlavně přistěhovalecká politika. Že to bez ní nepůjde, vědí všichni.

Snad to vyjde aspoň Švédům

Její parametry se sice snažila česká vláda během svého předsednictví alespoň definovat, ale kromě shody tlačit na Srbsko, aby zpřísnilo svou benevolentní vízovou politiku, se k ničemu konkrétnímu nepropracovala. Takže zůstalo opět jen u výzev k solidaritě a k boji proti převaděčům.

Jak takový boj na český způsob vypadá v praxi, se dalo paralelně s předsednictvím sledovat na česko-slovenské hranici, kde policisté organizovali tzv. „záchyty“ nelegálních migrantů. Ty pak policie zaregistrovala, poučila je, že se dopustili přestupku a dostali zákaz vstupu do České republiky, kterou musejí okamžitě opustit.

Tím to pro zdejší policii končí a výsledkem je, že běženci nasednou na nejbližším nádraží do vlaku a odjedou do Německa, kde zažádají o azyl. Takže co do ubytovacích kapacit pro uprchlíky praská Německo ve švech.

Policejní manévry na česko-slovenské hranici mu nejsou moc platné. A podobné je to i s převaděči: taxikářům lze například jen výjimečně dokázat, že nevezou své černé pasažéry přes schengenskou hranici v dobré víře.

Za pár dnů převezme od Česka předsednictví Švédsko, země, která, přepočteno na obyvatele, přijala z Evropy uprchlíků a nelegálních migrantů úplně nejvíc. Její zájem na řízeném přistěhovalectví by měl být eminentní.

Obdobně je na tom i Německo, které má na jedné straně akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, ale zároveň ubytovny plné ekonomických migrantů, jimž kvůli byrokratickým předpisům nedá šanci ukázat, co umějí.

Tak snad to tentokrát vyjde aspoň těm Švédům: Pak by mohlo i označení „záchyt“, tak ohavné pro lidské bytosti, zmizet ze slovníku.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu