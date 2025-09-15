Česko čekají v roce 2027 zásadní potřebné reformy. Nebo zas ne?

Rok 2027 bude ideální rok na reformy, které Česko potřebuje jako sůl, aby se obstálo ve světě umělé inteligence, mezinárodních rizik a stárnoucí populace. Až za dva roky se totiž nekonají žádné volby. Za rok se půjde volit do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu, v roce 2028 jsou volby dokonce troje – prezidentské, krajské a senátní, pak už zase do Sněmovny. A politici se shodnou, že děsit voliče velkými změnami těsně před hlasováním nevede k úspěchu.

České peníze (ilustrační fotka)

| Foto: Petr Švancara | Zdroj: Profimedia

Takže v roce 2027 se otevírá okno příležitosti, které si Česko nemůže dovolit promarnit. Na větší či menší změny naléhavě čeká systém zdravotnictví, vzdělávání, daňový, znovu penzijní, celý trh práce a výčet zdaleka nekončí.

Petr Šabata: Česko čekají v roce 2027 zásadní potřebné reformy. Nebo zas ne?

Bez odvážných změn bude Česko – a platí to pro všechny země v Evropě –, zaostávat, klopýtat, bezmocně stárnout, zadlužovat se a s celou zemí také většina jejích obyvatel. Z říjnových voleb teď vzejde nová politická reprezentace, která bude mít asi rok na přípravu reforem, aby je v tom dalším mohla prodebatovat a prosadit.

Daňové a další reformy

Takže za dva roky. Potřebu změn teď výrazným způsobem připomněla trojice výzkumných organizací PAQ Research, Centrum veřejných financí a IDEA, které předložily návrh daňové reformy.

Detailně propracovaný na 200 stranách. Autorská dvacítka ekonomů a sociologů ho nazvala Chytřejší daně pro odolné a prosperující Česko.

Dokument v analytické části shrnuje, že současný daňový systém brzdí ekonomický růst a posiluje chudobu. Snižuje daně některým zaměstnancům a firmám, aby měli motivace k ekonomické aktivitě, výpadek nahrazuje lepší zdanění spotřeby a majetku. Reforma by přinesla státu dodatečné příjmy 73 miliard korun a časem zároveň zrychlila hospodářský růst.

Snižte zdanění práce a chudších lidí, vyberte více na spotřebě i majetku, radí ekonomové

Číst článek

Změny jsou provázané, reagují na další bolesti ekonomiky a autoři předkládají i dvě další varianty. Nechybí propočet dopadů a způsob zavedení změn.

Součástí návrhu je také interaktivní web, který nabízí zájemcům nastavit si vlastní daňovou reformu a uvidět její dopady. Ovšem celá studie je především výzvou pro politiky, aby jí využili nebo s ní seriózně polemizovali, zkrátka začali se daněmi vážně zabývat. Což bohužel takřka vůbec neudělali v předvolební kampani ani v programech.

Každý odklad tvrdě pocítíme

Jenomže nejpozději v pátek 3. října kampaň končí a s ní období nezávazného slibování nebo strašení a měla by začít tvrdá práce. Pro budoucí vládu, ale i opozici.

25:09

Ekonom: Malí zemědělci si polepší. Změny v novém unijním rozpočtu nejvíc dopadnou na velké podniky

Číst článek

Bezpečný nevolební rok 2027 je tu hned. Například daňovou reformu, ale i potřebné změny ve vzdělávání nebo na trhu práce, případně v rozpočtování je nutné provést rychle, neboť každý odklad zhoršuje výchozí situaci, a protože příznivé dopady reforem by se měly projevit už před dalšími volbami do sněmovny.

Česko si teď nemůže dovolit jen další čtyřletou údržbu.

Když si ale realista promítne zmíněné naděje a příležitosti na plátno české politiky s kvalitou lídrů, odborného zázemím i zodpovědnosti, zůstanou mu nejspíš jen oči pro pláč. Ani daňová ani jiná reforma se s velkou pravděpodobností neuskuteční, ani v roce 2027 ani jindy. Ještě není dost zle.

Autor je šéfredaktorem deníku Právo

