Index odhaluje temné tajemství Česka

Nejlépe se žije v Říčanech a nejhůře v Orlové. Zjistil to Index kvality života, který pravidelně publikuje společnost Deloitte. Takové sdělení může být cennou informací především pro investory, do určité míry také pro občany, kteří se plánují přestěhovat. Zároveň však vzbuzuje vážné podezření, že něco v této zemi není v pořádku. Komentář Praha 6:29 18. prosince 2021

Po pravdě řečeno, žebříček dopadl dost podobně jako v jiných letech a také se příliš neliší od jiných takových hodnocení.

Nejlepší jsou opět Říčany, které ovšem reprezentují region hlavního města. Druhé místo udržela Praha a v první desítce jsou ještě další tři města z okolí. Nutno podotknout, že Index kvality života hodnotí 200 největších měst a právě zmíněných pět z nich leží v pražském regionu.

Stejnou bilanci tentokrát předvádí také Brno. V první desítce jsou vedle samotné moravské metropole ještě tři blízká města, ve druhé jich je dalších pět a reprezentují region od Ivančic až po Vyškov.

Hlavní cíl státních investic?

Dalo by se shrnout: Dobře se žije v metropolích a jejich nejbližším okolí. Ve stejné míře to neplatí úplně všude, ovšem České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc či Pardubice se rozvíjejí tím správným směrem, Jihlava, Zlín a Liberec se ještě musí zlepšit.

Fakticky to znamená, že ve velkých městech jsou dobré služby, možnosti výdělku, proto se tam stěhují vzdělanější i aktivnější lidé, Praha, Brno a třeba Olomouc se stávají póly ekonomického a společenského rozvoje, na kterém se regiony České republiky podílejí podle toho, jak daleko od nich leží.

Otázka však zní, co si myslet o městech a regionech, které skončily na konci žebříčku. Co si může o žebříčku firmy Deloitte myslet občan Ústí nad Labem nebo Ostravy, tedy velkoměst okolo 170. místa, anebo již zmíněné Orlové, která je úplně poslední. Takové hodnocení mohou se samozřejmou logikou považovat za ponížení a za urážku. V každém případě je může poškodit před investory, kteří přemýšlejí, kam umístí své projekty.

Kritika Indexu kvality života ovšem naráží na to, že hodnotitelé vycházejí z faktů, které možná chybně interpretují, ale v zásadě se od skutečnosti nemohou příliš vzdálit. Takovou připomínkou se ovšem nespokojenost občanů Orlové či Ostravy ještě prohloubí.

V republice, která má jednu vládu a kde mají lidé stejná práva, se někde žije o dost hůře než v jiných krajích. Těžko pochybovat, že spoluviníkem tohoto stavu je veřejná politika, která městům v komplikované situaci škodí, anebo přinejmenším nepomáhá.

Dilema špatně hodnocených měst by šlo vyřešit tím, že se žebříček obrátí a příslušné ministerstvo vyhlásí: Hlavním cílem státních investic budou v příštím roce Orlová, Karviná, Most, Litvínov, Žatec. A tak by se případně ještě dalo pokračovat.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy