Česko není Norsko, zapomíná vláda a nadále sní o elektromobilech

Vláda počítá s tím, že Češi z aut na naftu a benzin začnou přesedat do elektromobilů rychleji než doteď. Na konci dubna proto schválila upravenou strategii rozvoje aut na alternativní paliva. Říká jí Národní akční plán čisté mobility. Podle tohoto dokumentu by do 10 let mohlo na českých silnicích přibýt až půl milionu elektromobilů. Problém je, že to je v podstatě o půl milionu víc, než kolik jich máme teď. Praha 14:25 23. května 2020

Na první pohled to vypadá, že elektromobily jsou velkým hitem současnosti – potkáte je všude na billboardech a v televizních reklamách, hodně se o nich píše a vysílá v médiích. Automobilky kvůli autům do zásuvky předělávají výrobní linky a investují do vývoje baterií obrovské množství peněz. Jen koncern Volkswagen dal do nových technologií přes půldruhého bilionu korun.

Jenže realita je složitější. Výrobci elektrická auta podporovat musí, jinak jim od Bruselu hrozí tučné pokuty. Ze stejného důvodu automobilky zužují nabídku benzinových a naftových aut, a navíc je zdražují, jak ukázala nedávná analýza společnosti EY. Ani to ale zatím Čechy nepřinutilo k tomu, aby tankovací stojany vyměnili za dobíjecí stanice. Loni řidiči nakoupili dohromady čtvrt milionu aut – čistě na baterky ale ze showroomů vyjely jen stovky z nich.

Startovací dotace na nákup aut neexistují

Elektromobily tedy pořád stojí mimo zájem většiny obyvatel. Není se přitom moc čemu divit – stále jsou příšerně drahé a jejich nabíjení přes veškerou snahu výrobců nadále trvá příliš dlouho. Většinou si je tedy v Česku kupují jen podnikatelé, protože dosáhnou na štědré dotace od státu, které si vynutily zpřísněné klimatické regule Evropské unie. Zelená technologie firmám navíc dělá dobré PR.

V Česku teď jezdí asi 3500 elektromobilů. Plán, že jich tu za deset let budou statisíce, proto působí spíš jako hodně odvážný sen než jako reálná prognóza. Ještě neuvěřitelněji pak zní vládní odhad rozvoje vodíkových aut – podle národního plánu by jich v Česku mělo do roku 2030 být 40 až 50 tisíc. Jenže teď se tu žádné takové ani neprodává.

Pokud chce tedy vláda naučit Čechy jezdit na vodík nebo teď aktuálně spíš na elektřinu, musí jim dát jednoznačné záruky, že se to vyplatí. U silnic teď například stojí jen pár set veřejných dobíjecích stojanů, o půlku menší Nizozemsko jich má desetitisíce.

Vodíkovou plničku pro veřejnost tu nemáme ani jednu. V Česku zároveň neexistují žádné alespoň startovací dotace na nákup bateriových aut pro běžné občany tak jako v západní Evropě nebo ve Skandinávii.

Mimochodem třeba v Norsku měli před 10 lety stejně jako teď u nás jen pár tisíc elektromobilů a dnes v nich tam jezdí přes čtvrt milionu lidí. Automobilový svět prožívá největší změny za celou svou historii a za jednu dekádu se tedy může změnit mnohé. Česko ale není druhé Norsko a bez klíčové podpory se jím sotva někdy stane. A už vůbec ne – jak plánuje vláda – do 10 let.