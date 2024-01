Česko nevstoupí do eurozóny dřív než Polsko. Příklad Varšavy je klíčový

Česko nemá ani skoro 20 let po vstupu do Evropské unie euro. A jen tak brzy ho mít nebude. Můžeme za to děkovat laxnosti minulých českých vlád, které euro nepřijaly v době, kdy Česká republika bez problémů plnila vstupní kritéria a kdy by vstup do eurozóny nebyl žádný větší problém. Komentář Praha 6:30 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko nemá ani skoro 20 let po vstupu do Evropské unie euro (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Dnes kritéria neplníme, takže euro bychom zavést nemohli, ani kdybychom chtěli. Druhou věcí je, že nechceme.

Mezi důvody odporu Čechů vůči euru je mnoho polopravd, smyšlenek i vyložených lží. Například ta, že přijmout euro znamená zdražení. Při současné české drahotě by to mohlo znamenat opak, protože by tu bylo přímé porovnání našich cen i našich platů.

Zažil jsem hodně zblízka přijímání eura na Slovensku. Psychologickým problémem bylo hlavně to, že se vám najednou výplata zdá ve slovenském případu 30krát menší. V dnešním českém menší asi 25krát. Podobně se vám opticky smrsknou i vaše úspory. A pokud jde o to zdražování, ano zaokrouhluje se. A dolů to až na výjimky není.

Úspěch na Slovensku

Pro Česko mimo eurozónu je ale ještě jeden zásadní důvod. A to ten, že bez eura nejsme ve střední Evropě rozhodně sami. Podobně, vlastně ještě hůř než my, je na tom Polsko. Tam si dali to, že polskou národní měnou je zlotý, přímo do ústavy.

Už před deseti lety, v roce 2013, prohlásil tehdejší polský premiér Donald Tusk, že Polsko nebude mít euro nejméně příštích deset let. Protože ústavní většina na jeho zavedení se prostě deset let nenajde.

Nemýlil se. Po deseti letech, kdy je čerstvě opět polským premiérem, by to Tusk mohl navíc zopakovat. Ústavní většina pro vstup Polska do eurozóny je stále v nedohlednu a nedá se čekat, že by brzy vznikla. Pro donedávna vládnoucí Právo a spravedlnost je euro červený hadr, o kterém nechce ani diskutovat.

Polsko jako jeden z největších obchodních partnerů Česka je pro českou pozici důležité. A to i při pohledu z vnějšku, kde je prostě střední Evropa Polsko a několik zemí kolem něj. Včetně Česka. Pozici eura ve střední Evropě oslabuje navíc i forintové Maďarsko. Jeho hlavním problémem, vedle osoby Viktora Orbána, je také to, že pro tuto zemi je přijetí podmínek vstupu do eurozóny velmi problematicky zvládnutelné.

Úspěchem eura na Slovensku se také nedá v Česku argumentovat. Slováci jsou s eurem sice spokojeni, ale ekonomicky Slovensko Česko nedohnalo, životní úroveň je tam stále nižší a odcházet za prací a za studiem na Slovensko napadne v Česku jen málokoho.

Dokud nebude Česko ve střední Evropě s korunou osamoceno, bude vnější i vnitřní tlak na jeho přijetí velmi malý. Skoro bych si vsadil, že my a Poláci vstoupíme do eurozóny společně. A že to potrvá ještě hodně dlouho.

Autor je komentátor Deníku