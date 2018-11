Tak jsme poslední, no a co

Dvě prohry a jedna výhra. Suma sumárum, poslední místo na Karjala Cupu. Taková je bilance české hokejové reprezentace na první turnaji pod vedením trenéra Miloše Říhy. Pořadí reálně ukazuje současné postavení českého hokeje v porovnání s tradičními soupeři. V blízkém budoucnu může, ale také nemusí, být líp. Komentář Helsinki 7:30 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha při tréninku hokejové reprezentace spolu s Michalem Jordánem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Když to vezmu chronologicky, tak po duelu se Švédy mi bylo hokejistů trochu líto. Snažili se, hráli se soupeřem vyrovnanou partii. Tomu utkání, hraném ve skvělé atmosféře, by slušela minimálně remíza. Jenže k té by se museli hráči buď vyvarovat chyb, nebo zpřesnit zakončení. Ale předvedená hra, ta se mi líbila. Jo, takhle by to asi v budoucnu šlo, říkal jsem si.

Probuzení přišlo o dva dny později v Helsinkách. Finové české hokejisty přehrávali úplně ve všem. Základem byla rychlost. Jen co se český hokejista dotknul puku, už u něj byl Fin, uvolnil se a byl tam druhý Fin. A bylo jedno, kde na kluzišti se tahle scéna odehrávala. To byla škola moderního hokeje.

Třetí zápas pod trenérem Říhou už hokejistům vyšel, Rusko porazili 5:2 Číst článek

Tady byl vidět nejmarkantněji rozdíl mezi českým a světovým hokejem. Právě tenhle zápas mi z celého Karjala Cupu utkvěl v paměti nejvíce a doufám, že nejsem sám, že si ho budou pamatovat hlavně ti, co byli v českém dresu na ledě nebo na střídačce.

Zdecimovaný tým pak měl soupeřit s Ruskem. Tedy celkem, který ve Finsku v pohodě přehrál jak Finy, tak Švédy. A zvládnul to! A to na výbornou! Ano, ruský styl hokeje tomu českému sedí lépe než ten finský.

Rusové tolik nenapadají rozehrávku, je víc času pohrát si s pukem. To Čechům vyhovuje. A když zachytá gólman, pak i proti individuálně silným Rusům mohou uspět a tentokrát uspěli.

Tahle výhra už nemohla změnit nic na tom, že první turnaj nové sezóny bude hodnocen jako neúspěšný. Tedy, co do pořadí v tabulce. Je ale povzbuzení do další práce nového realizačního týmu. Ten se snaží vtisknout hráčům nové myšlení, taktiku, trénuje maličkosti.

Nakažlivá víra kouče Říhy

Rukopis trenéra Miloše Říhy zatím na hře národního týmu není až tak patrný, ale chce to čas. Ve Finsku nový kouč ukázal, že má obrovskou chuť pracovat. Pracovat s týmem, který nemá ve svém středu takové individuality, jaké mají soupeři. Teď je na začátku.

Má za sebou první krok. Nakazit svou vírou v úspěch hráče, které si do týmu pozval. Nakazit je velkou chutí pracovat. Tohle byl jeho hlavní úkol pro start Euro Hockey Tour a ten podle mého soudu splnil. A je úplně jedno, jestli v Helsinkách skončili Češi první, druzí, třetí nebo poslední. Zajíci se budou počítat až po honu a ten přijde v květnu na mistrovství světa.

Hodnotit tedy turnaj jako neúspěch nechci. Jsme poslední, no a co.