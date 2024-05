Česko ve spirále negace

Kampaň před evropskými volbami přinesla první velkou kontroverzi. Hnutí ANO vystartovalo do voleb se sloganem „Česko pro tebe všecko“. A koalice Spolu ho v rámci antikampaně předělala na „Rusko pro tebe všecko“ včetně vizuálu s Andrejem Babišem a Klárou Dostálovou s ruskými vlaječkami na tvářích. Komentář Praha 6:30 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) využila toho, že si ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně pro volby do Evropského parlamentu „Česko, pro tebe všecko“ | Foto: Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | Zdroj: reprofoto

Bylo to od marketérů Spolu evidentně přestřelené, na pomezí trapnosti. Ale u tohoto banálního konstatování není možné zůstat. Vyjevuje se nám totiž tady zoufalá povaha současné české politiky.

Problém je v tom, že se politika točí ve spirále negace. Nejde v ní ani tak o hledání pozitivních řešení, ale zejména o očerňování protivníka. Andrej Babiš před prezidentskými volbami strašil před Petrem Pavlem, dělaje z něj kandidáta války.

Nyní koalice Spolu dělá z Babišova ANO advokáta ruských zájmů. Jádrem většiny příspěvků politiků na sociálních sítích není jejich vlastní program, ale útok na oponenta, který už vlastně není oponentem, ale rovnou nepřítelem, prezentovaným jako někdo, kdo ohrožuje zájmy země.

Negativní kampaň samozřejmě patřila do politiky vždy, můžeme si vzpomenout třeba na řeči Miloše Zemana o spálené zemi z devadesátých let. Ale v současnosti jsme se posunuli opravdu do extrému. Političtí marketéři vám v soukromých rozhovorech řeknou, že až sedmdesát procent kampaně nyní musí být negativní, prostě proto, že to tak funguje.

Zásadní motivací pro jednu skupinu voličů je nechuť až nenávist k Petru Fialovi a spol., pro druhou odpor k Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi. Antibabiš, Antifiala – to jede.

Nemá cenu moc řešit, čí negativní kampaň je horší, ani kdo si začal.

Podstatný je efekt, který dobře pojmenoval prezident Petr Pavel, když napsal: „Předvolební výroky Andreje Babiše podněcující protiukrajinské nálady považuji za nevhodné, nefér a nebezpečné. Ale kampaň jeho oponentů, která z něj a hnutí ANO dělá zastánce ruských zájmů, je stejně nefér a stejně nebezpečná. Jedno ani druhé politickou kulturu v naší zemi nezlepší a důvěru občanů v politiky nezvýší.“

Dlouhodobě zhoubné

A to je přesně ono. Do spirály negace se nechali vtáhnout už úplně všichni, i ti, od kterých bychom to nečekali. Lídři demokratických stran tak dlouho říkali na adresu populistů a extremistů „nejsme jako oni“, až se, alespoň po komunikační stránce, stali úplně stejnými jako „oni“.

Jejich úvaha je zjevně taková, že to, co je nízké, se dá nejlépe porazit tak, když se snížíme na jeho úroveň. Což je lákavé, a krátkodobě to může být efektivní, ale dlouhodobě je to zhoubné.

Nejen proto, že to dále ničí politickou kulturu, jak říká prezident. Ale hlavně proto, že redukcí politiky na strašení před protivníkem se zužuje prostor pro skutečnou politiku, tedy pro řešení problémů země a pro hledání odpovědi na otázku jak posunout zemi dopředu.

Když se soustředíme jen na negaci, na pozitivitu nezbývá moc času a energie. A pokud nevidíme soupeře jako oponenta, ale jako smrtelného nepřítele, tak není překvapením, že nakonec odpadá možnost dohodnout se napříč politikou na čemkoli, co přesahuje jedno volební období, jak to nyní sledujeme na mírně řečeno nedohodě o důchodové reformě.

Je samozřejmé, že za podmínek současné polarizace společnosti se negativní kampani vyhnout nelze. Ale aktivně roztáčet spirálu negace? To by si ti, kdo vidí dál a nejde jim jen o uchopení moci, opravdu mohli a měli odpustit.

Autor je komentátor Hospodářských novin