Všechna ekonomická čísla se zhoršují. Opravdu?

Veřejný prostor se postupně plní stížnostmi a nářky, že s tuzemskou ekonomikou to není dobré. Dozvídáme se, že zdražuje téměř všechno, na druhé straně to vypadá, že se výroba na úroveň před pandemií jen tak nevrátí. Tak to už kráčíme mílovými kroky k nebezpečné deflaci. Teď ještě přišla zpráva, že ministerstvo financí zhoršilo všechna ekonomická čísla, zároveň statisícům rostou úroky u hypoték. Komentář

Z médií se dovídáme i to, že se Češi bojí zimy, protože energie je příliš drahá. Ještě by se dalo pokračovat, avšak již zmíněné citace z posledních dnů prozrazují leccos o frustraci, kterou národ, přinejmenším jeho veřejná scéna, právě teď prochází. Přitom v této chvíli není vůbec nutné pozorovat svět jenom v černých barvách.

Dostatečným dokladem může být analýza evropského hospodářství, kterou na svatého Martina zveřejnila Evropská komise. Dozvídáme se z ní, že se ekonomika starého kontinentu „zotavuje z pandemické recese rychleji, než se očekávalo“. Svědčí o tom už fakt, že „v létě ekonomika Evropské unie znovu dosáhla úrovně před pandemií“.

Je sice pravda, že teď hospodářský růst zpomaluje „nepříjemný protivítr“. Tím se myslí, že několik klíčových průmyslových odvětví čelí nedostatku komponent nezbytných k výrobě, že se zdražují vstupy zvláště v energetice a že dochází k místním lockdownům, což v důsledku vede k nedostatku pracovních sil.

Čtyřprocentní hospodářský růst

Problémy nelze podceňovat, přesto Evropské komisi nezabránily, aby evropský hospodářský růst v letošním roce odhadla na pět procent a na příští rok předpověděla skoro na čtyři a půl procenta. Těžko si představit něco lepšího, zvláště po nepříjemných zkušenostech minulého roku a ještě letošního prvního pololetí.

Tuzemská frustrace může vycházet ze zjištění, že Česko prošlo pandemickou recesí v horší kondici než evropský průměr. Výpadek po prvním nárazu pandemické krize patřil mezi deset nejhorších, těžší důsledky zaznamenaly jen země, jejichž ekonomika stojí na turistickém průmyslu.

Letos zažilo Česko vedle Německa nejpomalejší zotavení, když ho zasáhl zmíněný nedostatek komponent pro průmyslovou výrobu. Z předpovědí Evropské komise se teď dovídáme, že se tuzemské hospodářství vrátí na úroveň před krizí až napřesrok na podzim, tedy nejpozději ze všech členských států unie s výjimkou Španělska.

Ani takový výčet přesto není důvodem k depresi. Je pravda, že se nám Čechům při krizi něco nepovedlo. Určitě by stálo za to zjistit, v čem byla chyba. Ovšem jako součást Evropské unie už má také tuzemská ekonomika to nejhorší za sebou a může spoléhat na podporu zvenku. Nemluvě o tom, že čtyřprocentní hospodářský růst ohlášený Čechům Evropskou komisí na příští rok rozhodně neznamená, že se kácíme do bezedné propasti.

