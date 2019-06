Zasloužilí veteráni od Národního muzea

Překvapit to nemohlo nikoho. Poté, co předloni vyšel v době návštěvy českého prezidenta článek na webu ruské armádní televize, že by mělo být někdejší Československo vděčné SSSR za invazi roku 1968. Což nadzvedlo i Miloše Zemana a stěžoval si. Třebaže s výsledkem nevalným, bylo mu sděleno, že šlo o soukromý názor kohosi. Komentář Praha 11:33 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okupace 1968 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ale – dodejme, jakýsi někdo se na oficiální stránky armády těžko dostane, že. Příhoda napovídá, jak asi vidí jisté věci určité ruské kruhy. I když se to v oficiální dikci zatím nikdy neprojevilo. Ale daleko od toho například nebyly reakce Čechů na průjezd americké vojenské kolony roku 2015 podle ruských médií. Neboť šlo o stoprocentní překroucení a sprostou ideologickou lež. Upomínající staré časy.

Doma se to neřeklo

Z nichž, a jsme konečně u onoho nepřekvapení, jakoby přímo vypadl nynější návrh zákona ležící v ruském parlamentu. Podle něhož by vojáci, kteří nás před 51 lety okupovali, mohli být uznáni coby váleční veteráni. Čímž by se ovšem invaze z osmašedesátého, akt mocenské zvůle par excellence, daleko za normou mezinárodního práva, vlastně znovu a naplno legalizovala.

Totiž – ono ruské vedení svým spoluobčanům nikdy docela neřeklo, že šlo o něco zavrženíhodného. Byť roku 1993 aspoň prezident Ruské federace Jelcin při pražské návštěvě invazi odsoudil. S tím, že za ni byl odpovědný už neexistující Sovětský svaz. K uším běžných Rusů to ovšem nedolehlo. Ani když to později opakoval českým politikům Putin.

Kdo vidí do hlavy poslancům?

Dnes (vlastně tedy už podruhé) však předkládá zákonodárcům ruská komunistická strana cosi, čím by se invaze víc než ospravedlnila. Neboť různá privilegia, sociální výhody a hlavně státní penze pro účastníky okupace Československa by je postavilo na roveň veteránů z druhé světové války. Anebo ze zahraničních misí, ať si o nich myslíme, co chceme.

Možná ale Duma odbyde návrh stejně lehce jako před třemi lety: v Československu se tenkrát nebojovalo, tak status veteránů zapomeňte!

Ale kdo ví, jak se od té doby posunula mysl většiny ruských poslanců? A jestli není o něco vstřícnější ke komunistům a jejich nápadům? U nás tomu tak přece je. A mnozí čeští a moravští komunisté by legitimizaci srpna 1968 z ruské strany jistě uvítali. I když asi bez většího rámusu. Na ten ještě pořád není doba. Dodejme - bohdá ani nikdy nebude.